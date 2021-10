Jonron milagroso mete a México a la final vs Venezuela

Un jonrón del prospecto de Padres y firma de los Mayos de Navojoa en la Liga Mexicana del Pacifico, Tirso Ornelas, le dio el pase a la selección Mexicana a la final del Mundial Sub 23.



La selección mexicana, actual campeona del certamen, se enfrentará mañana en la final a su similar de Venezuela, calificado hoy en la tarde tras vencer a China Taipei.

🇲🇽Tirso Ornelas First Pitch Homer at the bottom of the 6th!!! ⚾ 💣

🇨🇴COL 2-3 MEX🇲🇽 #U23WorldCup @MexicoBeis @PROBEISMX @CONADE pic.twitter.com/dyoA2D1yF2

— WBSC ⚾🥎 (@WBSC) October 2, 2021