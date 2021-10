«La magia de ser Miss», arranca ciclo del Miss Venezuela 2021

Con la animación estelar de Nieves Soteldo, “La Magia de Ser Miss” comienza un nuevo ciclo este sábado 02 de octubre a las 9:00 pm, en pantalla de Venevisión rumbo a la esperada noche más linda, la del Miss Venezuela 2021 que se celebrará el venidero 28 de Octubre.

Cuatro bellas aspirantes del magno certamen compartirán con la audiencia, sueños , expectativas , metas de cara a su participación, hablarán de su vida personal y profesional, y brindarán sus opiniones acerca de temas de palpitante actualidad. Ellas son: la representante de Apure: María Paula Sánchez, por el estado Aragua: Verónica Wallis; quien luce la banda de Barinas : Ashley Echeverría y Miss Carabobo: María Andrea Martins.

Candidatas que serán entrevistadas por cuatro panelistas , formulando las preguntas, y que en esta primera edición serán : Yolimer Obelmejías, coordinadora de Espectáculos de «El Universal» y periodista de «Sábado en la Noche».; Alberto Cimino: Comunicador Radial y Columnista; Luis Capecchi: Productor Musical y Representante Artístico, y Andrés Carmona, Historiador de Misses y panelista de Portada’s

“No me lo esperaba, es una súper mega oportunidad, una gran responsabilidad que adquirí con todo el equipo de producción de este programa, que se hace cada año, como una preliminar a lo que es el Miss Venezuela. Sin duda estoy emocionada por ver cómo va a transcurrir el programa, saber cómo se van a desenvolver estas chicas. Sabemos que el Miss Venezuela no sólo se trata de ser bellas . Vamos a ver lo que logran todas estas chicas”, destacó Nieves Soteldo al fungir como presentadora del espacio.

Soteldo igualmente apuntó, “conocí a todas las candidatas porque estamos haciendo grabaciones para Estrenos y Estrellas, ya he tenido la oportunidad de verlas por los pasillos, y la verdad es que son chicas muy lindas, muy preparadas, que quieren demostrar lo que es la mujer venezolana . Y la mujer venezolana no es solamente una de las más bellas del mundo, son también valientes , guerreras, echadas para adelante. Y estas jóvenes quieren demostrar que son sensibles, que tienen ese empoderamiento femenino que es de lo que se trata también ahora los concursos de belleza. Para mí y yo creo que para todos aquí, el Miss Venezuela es el concurso de belleza más importante de América Latina y uno de los más importantes del mundo, entonces ellas saben que tienen una gran responsabilidad”.

Para concluir, la joven comunicadora compartió su experiencia ante la animación de “La Magia de Ser Miss”: “Definitivamente Helena (Rosas) Andres (Malavé) y Sol (Suárez) son tres hadas madrinas que hay en este Canal, que se ganaron mi corazón, que me están guiando”, dijo refiriéndose al equipo de producción, “ y yo creo que se va a lograr un resultado espectacular con cada una de las ediciones del programa. Estamos agradecidos con Venevisión, con esta casa que nos ha dado tantas oportunidades y que sigue creyendo en nosotros. Y como lo mencionamos cuando anunciaron que íbamos a ser los animadores del Miss Venezuela, nosotros no queremos llenar el lugar de nadie. Estamos aquí trabajando para Venezuela día tras día , con nuestras mayores ganas, nuestro mayor esfuerzo, al igual que el equipo que se encuentra aquí tras cámaras. Yo siempre he dicho que si bien nosotros somos los rostros, detrás de nosotros hay un equipo que trabaja el triple de duro y se merece todos los aplausos del mundo, definitivamente el que trabaja duro es bien premiado”. NP

