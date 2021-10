Padre de David Vallenilla: «La apelación fue nuestra no de Tarek William Saab»

El señor David Vallenilla, padre del joven de 22 años de edad que fue asesinado durante las protestas de 2017 frente a la Base Aérea de La Carlota, aclaró que la decisión de la Corte de Apelaciones que anuló la absolución del sargento que mató al estudiante fue consecuencia de las gestiones de su abogada particular y no gracias al fiscal general impuesto por la ilegítima constituyente chavista, Tarek William Saab.

“Dicha apelación se debe a la que hizo mi abogada y no a la que hizo Tarek William Saab y el Ministerio Público. Que quede bien claro que dicha apelación se debe a la solicitud que hizo mi representación con motivo de que se había desestimado la acusación privada, no a la apelación que haya hecho el Ministerio Público y mucho menos Tarek William Saab. Que quede bien claro que no se logró a razón de la actuación de este fiscal, se logró a razón de la apelación de mi abogada particular”, precisó en declaraciones a Monitoreamos.com.

El padre de David Vallenilla recordó que la apelación se debió a que “la jueza Kenia Carrillo Galvao había desestimado mi querella, la acusación privada que había sido admitida en fase de control hace más de cuatro años, habiendo dejado por fuera la actuación de mis abogados y quedando totalmente yo desprovisto de representación en el juicio“.

En este sentido, el viernes la Sala 8 de la Corte de Apelaciones del Área Metropolitana declaró con lugar esta apelación, presentada por la abogada María Alejandra Poleo, y anuló la decisión de la jueza Kenia Carrillo Galvao, quien absolvió al sargento de la Aviación Militar Arli Méndez Terán, y ordenó realizar un nuevo juicio.