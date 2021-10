Review: FIFA 22, Hot Wheels Unleashed, NBA 2K22, Death Stranding Director’s Cut y Lost Judgment

Estos son los mejores videojuegos que sin importar qué consola sea tu favorita o qué género prefieras te reseñamos, así que si eres fanático de la tecnología tenemos para todos los gustos y así puedas hacer una buena elección. Esta semana presentamos: FIFA 22, Hot Wheels Unleashed, NBA 2K22, Death Stranding Director’s Cut y Lost Judgment.

FIFA 22

Se trata de la más reciente actualización del juego de futbol más popular de América Latina y habla hispana, y quizá del mundo.

Como cada año, hay mejores gráficos que ahora sí se notan y más al compararlos con su competencia, afinaciones en el modo de juego que buscan darle más dinamismo algo que quizá solamente los que lo compran año con año notarán, así como más detalles a la hora de adentrarnos en el modo carrera.

Su principal atractivo es poder con ligas locales, como la mexicana, española entre muchas otras, y en donde te podrás poner en los zapatos de tus ídolos, quienes se ven más detallados que nunca.

En lo que sigue siendo un disfrute en el multiplayer, donde podrás pasar horas de diversión ya sea en un mismo televisor o en línea con familia y amigos.

Entre las novedades es que incluye: formas más fáciles de competir en FIFA Ultimate Team y Volta Arcade, que se trata de encuentros especiales para cuatro usuarios, como Dodgeball, Futbol Tenis, Ataque Rápido, Disco Lava, entre otros.

Sin lugar a dudas FIFA 22 es el mejor de su tipo, ideal para los seguidores del futbol, disponible en todas las consolas.

Hot Wheels Unleashed Se trata del mejor título de la franquicia hasta la fecha, pues tiene el sistema de juego está muy bien trabajado, con carreras llenas de diversión y frenéticas. Los que disfrutaban de jugar a los cochecitos de juguete de pequeños encontrarán en esta versión una gran oportunidad de recordar aquellos días con más de 60 autos diferentes en pistas inspiradas en lugares cotidianos, aunque es en este punto en donde nos habría gustado más variedad, lo bueno es que si las que hay no son suficientes. Por fortuna también puedes crear la tuya con el Track Editor, que brinda a los jugadores facilidades para que echen a volar su imaginación. Además, las puedes compartir con otros gamers y por su puesto correr en las que otros diseñen. Lo mejor como suele ser en este tipo de títulos, es cuando lo disfrutas en compañía ya sea en pantalla dividida o en línea, sin duda es un juego de carreras que los amantes de la franquicia deben tener, que cumple muy bien al momento de hacernos pasar horas de diversión, disponible en todas las consolas.

NBA 2K22 La actualización de este año del juego de baloncesto ofrece varias novedades, mejoras y cambios que afinan la experiencia a la hora de disfrutar de este deporte. Las principales innovaciones de esta versión en el gameplay pues la defensa, el dribling, el tiro y la finalización fueron pulidos. Según Mike Wang, director de Gameplay en Visual Concepts. Además, incluye MyTEAM Draft, un nuevo modo multijugador en el que puedes escoger al equipo entero con cartas de jugadores, entre las que se encuentran los más recientes aparecidos en MyTeam, y competir en línea. Los gráficos lucen mejor que nunca, aunque en comparación de versiones pasadas no hay mucho cambio. El gameplay se siente amigable, con el que todos podrán adaptarse a la perfección, lo que lo hace uno de los mejores simuladores. Sin duda, si te gusta el basquetbol y además ya cuentas con una consola de nueva generación es momento de disfrutar como nunca esta franquicia, disponible en todas las consolas. Death Stranding Director’s Cut Como seguro ya lo sabes, se trata de un título con varios géneros que van entre estrategia, mundo abierto, simulador y sigilo que pone a prueba la paciencia al orillar al jugador a tomarse un momento para analizar cada misión y la mejor forma de hacerlo. Los gráficos que ya de por sí eran impresionantes se ven aún mejor pues logra a detalle capturar los rasgos físicos del querido Norman Reedus, actor de The Walking Dead, así como de otros más que completan el elenco. La historia se desarrolla en un futuro en el que la humanidad sufre un cataclismo conocido como “Death Stranding” que erradicó parte de la vida y lo que provocó que el mundo de los muertos se fusionara con el de los vivos, está llena de sorpresas y cambios inesperados. Hay más misiones y lo que lo hace aún más diferente en cuanto a la versión anterior es que al jugarlo con el control de PS5 la vibración es distinta según el terreno que estemos cruzando o los golpes que reciba el personaje. Eso sí, no es un juego para todos, no porque no tenga una calidad triple A, sino porque seguramente solo será disfrutado por quienes quieren algo nuevo, pues si hay algo en lo que destaca, es en su innovación, ya que además lo podrán terminar a detalle los que en verdad tienen mucho tiempo para jugar. Está disponible en exclusiva para PS5.

Lost Judgment

Es la secuela de Judgment, un spin-off de la saga Yakuza, donde tomamos el papel Takayuki Yagami, un exabogado convertido en detective.

La historia es una crítica a la ley, los procedimientos legales y la corrupción en Japón cuya trama se va resolviendo en torno a un sistema de juego tipo beat em up, o en otras palabras golpear a todo el que se nos ponga en frente con un toque de investigación, loo que lo diferencia de la saga principal.

Gracias al mundo abierto tenemos muchas misiones que, aunque a veces están de más, quien quiera adentrarse en ellas y los minijuegos que encontramos en el basto mundo, lo pueden hacer, lo que le da muchas más horas de vida al título.

Es un juego que cumple muy bien con lo que promete para los que ya conocen la franquicia, y aunque no innova del todo sí es entretenido y de lo mejor que hemos visto en estos meses con tanta competencia.

