Ricky Martin explicó lo que pudo haber provocado una inflamación en su rostro

El cantante puertorriqueño se sintió en la necesidad de hacer un video a sus seguidores ante la preocupación que habían mostrado.

En los pasados días, las redes sociales se llenaron de especulaciones sobre la diferencia en la apariencia del rostro del cantante puertorriqueño Ricky Martin, tras una entrevista que ofreció junto a su colega Enrique Iglesias al periodista David Valadez, para el programa de la cadena Univision, El gordo y la flaca.

Ambos artistas estaban promocionando el inicio de su gira norteamericana, de la que también forma parte Sebastián Yatra, en el MGM Grand Garden Arena, en Las Vegas.

El astro boricua esta tarde puso fin al “misterio” de la situación al publicar una historia en sus redes sociales, donde indicó lo que posiblemente provocó una inflamación en su rostro.

“Estoy aquí porque creo que algunos de ustedes están preocupados, preocupados porque supuestamente me hice algo en la cara y yo no me he hecho nada en la cara. Te lo juro. Mira, tengo líneas”, dijo mientras se apretaba los pómulos y señalaba las líneas de expresión en su frente.

“Botox, si me pongo botox, si me hubiese puesto un filler, se los hubiese dicho porque yo no tengo nada que esconder. Pero ese día, el día de la entrevista, lo que sí hice diferente fue ponerme un suero de multivitaminas y creo que ahí vino una reacción rara que simplemente me inflamé. Pero fuera de eso, fue un día normal. Eso sí, no quise cancelar las entrevistas con todo e inflamación. Lo hubiese hecho para que no tuviese yo que estar haciendo este video. Pero que está todo bien e insisto mi vida está normal, estoy muy saludable, los conciertos están de puta madre y seguiremos trabajando fuerte. Pero mira, nada, no hay nada, mira”, señaló para enseguida hacer diversas muecas que marcaban todas las líneas de expresión de su rostro.