Solo el 10% de los migrantes venezolanos quiere regresar a su país

Una encuesta a migrantes y refugiados venezolanos en Colombia, Perú y Ecuador, señaló que solo el 10% de ellos quieren regresar a su país a pesar de que el 41% se encuentra desempleado y el 32% no está en condiciones de enviar dinero a su familia.

Una tercera Encuesta Regional a Población Migrante y Refugiada Venezolana en estos tres países realizada por Equilobrium-Centro para el Desarrollo Económico (CendDE), realizó una muestra de 1.416 personas durante el mes de agosto.

De acuerdo al estudio difundido en Lima reveló que el 37% tiene a un miembro de familia o conocido cercano que ha regresado a su país en el último año.

Sin embargo, la mayoría de encuestados tiene la intención de quedarse de forma permanente en los destinos de acogida. Pues, únicamente el 10% quiere regresar a su país, lo que “evidencia la necesidad de desarrollar soluciones con un enfoque regional y a largo plazo”, según la institución a cargo de la investigación.

Sobre la situación laboral de cada migrante venezolano, la encuesta mostró que el 43% se desempeña como trabajadores independientes o autónomos. Resaltaron que existen desafíos para la formalización de los negocios, dado que un 28% está formalizado o en proceso a ello.

El reinicio de actividades económicas permitió por el momento que el 49% acceda a un trabajo en sectores como comercio (el 19%). Mientras en lo gastronómico un 10% y otras actividades profesionales 10%.

No obstante, una gran mayoría representada en un 80%, no logra conseguir un empleo relacionado a su profesión. Un 78% no tiene un contrato laboral.

Asimismo, se reflejó que el 49% de los encuestados declaró estar trabajando y que el 41% estaba en búsqueda de empleo. Solo un 9% no buscaba trabajo remunerado. Esto, a pesar de que el 66% envía remesas de dinero de manera frecuente a sus familiares en Venezuela. Un 32% no lo hace.

De acuerdo a lo presentado por el representante especial conjunto de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Eduardo Stein, se contabilizan al menos “5,7 millones de migrantes y refugiados venezolanos en todo el mundo. 4,6 millones en América Latina y el Caribe”.

Con respecto a las solicitudes de asilo emitidas destacaron que “son menos de 800 mil. Mientras que los reconocidos como refugiados hasta marzo del 2021, son 144 mil”.

A juicio de las entidades mencionadas, estas cifras reflejan que “el resto de la gente se considera forzada a migrar. Pero no necesariamente en categoría de búsqueda de refugio, sino que lo que quieren son espacios para echar raíces”.