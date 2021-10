Transportistas de Caracas no han visto los nuevos billetes +VIDEO

A pesar de que a partir de este 1 de octubre se supone que comenzarían a circular los nuevos billetes del Bolívar Digital, el sector transporte, de los que más efectivo maneja, no ha visto ninguna de las piezas del cono monetario.

«Nosotros estamos trabajando con los billetes viejos. Eso sí, quitándoles los seis ceros», dijo Evelyn Brizuela, presidenta de la Asociación Civil Nueva Casarapa.

Asimismo, indicó que el cobro del pasaje sigue igual. Su ruta, que parte desde el Parque del Este hasta Nueva Casarapa, tiene un valor de Bs.D. 2,4. Es decir, Bs. 2.400.000, usando el cono monetario anterior.

En Petare, al este de la ciudad, tampoco vieron los nuevos billetes. Yenry Simanca, chofer de autobús, señaló que a pesar de que ya las piezas deberían estar circulando, en su línea nadie los vio.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MADURO DIJO QUE SE DESPLEGARÁN PARA EVITAR QUE COMERCIANTES SUBAN LOS PRECIOS

«No los he visto. Sé que esta nueva moneda llegó, también, para simplificar un poco las operaciones. Pero acá, en esta línea en Petare, no llegaron», dijo Simanca, ante las cámaras de Caraota Digital.

NUEVOS BILLETES, MISMOS PROBLEMAS: LA HIPERINFLACIÓN

En Venezuela, que acumula al menos 46 meses en hiperinflación, los ciudadanos han visto como el dinero se les hace polvo en las cuentas bancarias, por lo que han optado por una dolarización de facto. Esta situación repercute directamente en los precios, que aumentan considerablemente cada semana.

Ante esto, los transportistas se ven con las «manos atadas«, ya que no pueden aumentar el costo del pasaje sin permiso del Gobierno.

«Nosotros no podemos aumentar si, por ejemplo, el Gobierno no aumenta el salario. No tenemos permiso para hacerlo», dijo Anselmo González, chofer de autobús de una línea de Petare. Además, indicó que tampoco ha visto los nuevos billetes.

«Cobramos 1Bs.D, o Bs.1.000.000. Pero ya se está viendo un aumento en cauchos, aceite… Lamentablemente cada día somos más pobres, y no podemos hacer nada al respecto», dijo González.