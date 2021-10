Usuarios de Cantv no tienen internet ni línea tras conato de incendio

1285835

Caracas.- Usuarios de la red social Twitter informan este sábado, 2 de octubre, que permanecen sin los servicios de internet ni telefonía de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) desde ayer, 1 de octubre, cuando se registró un conato de incendio en la sede de la estatal en Ruiz Pineda.

Aunque el incendio fue controlado por Bomberos de Distrito Capital quedaron afectadas líneas telefónicas de la zona, según reportaron internautas afectados en la red social. Aseguran que sus teléfonos fijos no tienen tono y la conexión a internet es nula.

«Seguimos sin línea telefónica ni internet Cantv en gran parte de Caricuao. UD2, UD3, UD4 y UD5 son los sectores que me consta no tienen servicio«, apuntó la usuaria @YekaLadaa a las 8:00 am de este sábado.

Otros clientes de la estatal de telecomunicaciones se quejan porque hasta la fecha y hora de publicación de esta nota, Cantv no ha informado la gravedad del incendio ni de los estragos que pudo causar en las líneas de los clientes. Reportan que desde las 5:00 pm del viernes están sin el servicio de la empresa.

«Pasan las horas y en toda la comunidad de Caricuao-Ruiz Pineda seguimos sin respuesta por la caída masiva de líneas telefónicas y servicio de internet. Ok, hubo un pequeño incendio en la sede, pero oficialmente no informan nada. Informen por favor», pidió @Flori2612.

Algunos de los mensajes en la red social refieren también que no solo tienen problemas con Cantv sino que además el servicio de las compañías Movilnet, Digitel y Movistar es deficiente en la zona, por lo que denuncian que no tienen cómo comunicarse con otras personas a través de sus teléfonos.

