Youtuber gastronómica muestra que sí se puede hacer tortilla mexicana con harina PAN

Caracas.- La youtuber gastronómica Adela (@CocinaConAdela) decidió mostrarle a sus seguidores que realizar tortillas es posible utilizando la harina de maíz precocida marca PAN, un producto venezolano que se ha vuelto un ícono cultural del país.

La salvadoreña recomendó el uso de la harina de maíz venezolana para la elaboración de tortillas mexicanas, asegurando que es de buena calidad y la que suele utilizar para mejores resultados. «Aquí hay un dato muy importante que me han preguntado. Especialmente para la preparación a mano de las tortillas de maíz, utilizo esta harina que se llama PAN; muchos prefieren utilizar esta porque dicen que sabe más a maíz; a mí me gusta».

Para realizar las tortillas, Adela agregó dos libras de harina, equivalente a un kilo, junto a tres tazas de agua caliente y de tres a cuatro tazas de agua fría. «Lo importante es mezclar bien y no dejar que el agua repose para que no se creen grumos».

«También he utilizado la harina Maseca, pero es un poco diferente. Me han preguntado si a esta (PAN) se le coloca levadura o algo, yo no le coloco más nada (…) Esta harina es mas charosa (rugosa) y la Maseca es más lisa».

La youtuber explica que se debe verter el agua caliente y revolver rápido con la harina, de manera constante para no crear grupos. Luego, poco a poco, se añaden las tazas de agua fría y con ayuda de la mano se unifica la mezcla hasta que quede suave y moldeable. Una vez lista la masa, se les hace la forma circular y delgada, la cual pasará a una plancha para que se cocinen y estén listas para acompañar otros platillos.

