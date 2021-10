A casi 40 años de la muerte de Maye Brant su sobrina acusa Luis Olavarrieta de manipular la información

A casi 40 años de la muerte de la Miss Venezuela 1980, Maye Brant salió a la luz una polémica que involucra al periodista venezolano, Luis Olavarrieta.

A través de la red social de Twitter una usuaria identificada como @seishi01, supuesta sobrina de Brant, indicó que Olavarrieta se encargó de manipular los testimonios de su madre.

“Luis Olavarrieta es un manipulador y mentiroso. Llamó a mi madre para hacer una entrevista sobre su hermana fallecida y manipuló todas las respuestas para culpabilizar a la prensa y no a Simancas, el hijo de puta que le destruyó la vida a los 20 años”, se puede leer en el tweet.

Pónganse de acuerdo. Jean Carlos aseveró lo contrario. Hace 8 años, se hizo un homenaje a una mujer inigualable, no a tu ego y a tus medias verdades. Yo no viví esa época, se documentó y allí están las conclusiones de los especialistas, no son las mías.

— Luis Olavarrieta (@LuisOlavarrieta) September 30, 2021