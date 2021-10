Ecarri cierra la puerta a unas primarias: No pierdo más mi tiempo

El presidente de Alianza del Lápiz, Antonio Ecarri, concluyó este viernes que no hay posibilidad de ir a primarias en el caso que se presente este escenario, pues no tiene planeado seguir «perdiendo mi tiempo».

«Doy por cerrada esa posibilidad. Yo no pierdo más mi tiempo. Más del 70% de los caraqueños hoy son independientes y no me voy a seguir peleando por el 10% del mercado», remarcó

Por otra parte, tras ser consultado por El Diario sobre cómo equilibraría la balanza para no parecer crítico únicamente con el G4, el candidato a la Alcaldía de Caracas se defendió y dijo que él ha denunciado por 22 años al chavismo pero ahora la oposición se comporta como el Psuv.

«Nunca he formado parte del chavismo ni siquiera como simpatizante. Incluso formé parte de Proyecto Venezuela para que ganara Enrique Salas Romer y no Hugo Chávez. Hemos tenido a lo largo de todos estos años denuncias sobre derechos humanos, más de 14 años denunciando el tema de la educación, cómo destartalaron Pdvsa, la crisis de los caminantes se debe a que se estaba apagando la industria petrolera. Es decir, tengo todos estos años denunciando lo que ha hecho el chavismo en Venezuela, pero lo que me asombra es que ahora la oposición tenga las mismas prácticas que el chavismo. Eso es lo que me produce a mí una gran vergüenza y por supuesto tengo que denunciarlo de manera muy crítica», esgrimió.

