Luis José Barreto: El Bolívar Digital nació muerto, igual que el Petro

Luis José Barreto, director ejecutivo de Index Global Corp, asegura que el llamado Bolívar Digital murió antes de nacer porque la producción de Venezuela es muy baja y por ende el país «perdió la potestad de tener una moneda seria».

Barreto desmintió también que el país se esté recuperando económicamente a pesar de observarse más comercios abiertos o un movimiento económico más fluido en los últimos dos años.

“Hay que dejar de ponerle nombres rimbombantes a las cosas para que estén de moda. El Bolívar Digital no tiene apalancamiento a ninguna reserva. Solo tiene el respaldo jurídico de un Gobierno pero el valor de nuestra moneda es casi inexistente”, dijo.

“No verás a ningún venezolano pidiendo que le paguen su sueldo en moneda nacional, aunque le cambien el apellido a digital. Preferirán siempre recibir divisas sea euros o dólares. Para respaldar mis ahorros, en lugar de comprar liquidez en una moneda sin ningún respaldo, cualquiera preferiría invertir en bonos indexados o cualquier instrumento financiero. Prefiero comprar acciones de Amazon o Mercado Libre, las cuales están allí y tienen respaldo en vez de ahorrar en una moneda sin base o sustento”.

Barreto agregó que en los mercados de divisas como Forex el Bolívar no aparece, casi es como si cambiáramos por sal. “Nuestra moneda lamentablemente aparece muerta en Currency, ves las gráficas y se refleja la alta volatilidad al no tener respaldo, se mueve tan imprevistamente y eso no genera confianza en la gente. Esto no es una reconversión real, sino le quitan ceros a la moneda por simple maquillaje sin verdadero impacto”, indicó.

El especialista en el mercado financiero señaló que el problema no es cambiarle el nombre a la moneda y quitarle más ceros, sino reactivar el aparato productivo y lograr una Venezuela con dinamismo económico y producción real. “Como país no podemos depender solo del comercio bruto de comprar y vender cosas. Nuestra economía está tan devastada que hoy Venezuela no muestra índices de crecimiento real”.

En cuanto al impacto de la reconversión monetaria en el sistema bancario nacional privado el ingeniero Barreto detalló que los bancos tienen sus activos asegurados no en liquidez y que además manejan muy bien la gestión de riesgo a través de instrumentos financieros. “Si para un banco es traumático el proceso de reconversión monetaria es porque ya venía mal. La gran mayoría está preparado tecnológicamente para asumirla ya que no es nuevo esto en el país”.