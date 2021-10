Maduro «ordena» a comerciantes no subir los precios y dice que quitar los ceros facilita todo

Nicolás Maduro «ordenó» este viernes a los comerciantes del país a no subir los precios tras la reconversión monetaria y agregó que se quitaron los ceros para «mejorarlo todo económicamente».

“Hoy se le quitaron 6 ceros a la moneda para la facilidad. Hay gente que quiere especular con la moneda. No deben cambiar los precios. Se quitaron ceros para mejorarlo todo económicamente. En 2018 hicimos una reconversión y salió bien. Ahorita nos vimos obligados a eliminar 6 ceros, y nadie debe subir precios. Buscamos mejorar el aspecto del comercio, facilitarlo. Los billetes antiguos se siguen utilizando hasta que llegue un momento dentro de unas semanas que los nuevos billetes ocupen todos los espacios. Van a circular un bolívar, monedas de un medio 0,50 BsD y 0,25 BsD (BCV no ha informado nada en torno a estas nuevas monedas). Hoy hicimos la reexpresión y salió bien. No deben agregar más valor a productos porque eso es un delito”, expresó Maduro en un acto de entrega de viviendas por VTV.

Además mencionó un posible aumento del salario mínimo a mediados de diciembre o inicios del año 2022, salario que es uno de los más bajos en América Latina. “Tengo mucha fe en que de octubre a diciembre habrá recuperación económica, y en diciembre queremos ver que sea el año de crecimiento a pesar de las sanciones. Elevación del ingreso de los trabajadores, el ingreso mínimo de familias a través del carnet de la patria”.

¿De dónde saca una familia para comprar un apartamento así chin chin en capitalismo?. No puede

Por otra parte, Maduro volvió a destacar la baja capacidad de poder adquisitivo de las familias venezolanas para comprar una vivienda. “Iniciamos octubre con este hito de 3 millones 700 mil viviendas que es gracias a la revolución. Que sería del país sin la gran misión vivienda Venezuela. Un apartamento de estos cuesta hasta 50 mil dólares en el mercado capitalista, ¿de dónde saca una familia para comprar un apartamento así chin chin?, no pueden. Todo lo que tiene este apartamento sale de la chequera del Gobierno. Hemos tenido fallas para cobrar estos apartamentos”.

“Hace 10 años ingresaban al país 54 mil millones de dólares por año, 4 mil millones o a veces más por mes. El año pasado producto de la persecución solo ingresaron 600 millones de dólares. Este año vamos a subir a 500 mil viviendas, ya hoy llegamos a 300 mil viviendas. Estos terrenos de estas viviendas los pagué yo con dinero del Estado. Yo distribuyo el dinero a través de las familias que lo necesitan con el carnet de la patria”, agregó.

Finalizando el año “debemos llegar al 90% o 100% de vacunados”

En torno a las vacunaciones, el líder oficialista espera que hasta finales de año pueda estar toda la población vacunada. “En este mes de octubre volvemos a las clases presenciales. Tengo fe que empezando octubre lleguemos al 50% de vacunados, y finalizando octubre se llegue al 70% de vacunados a personas que les corresponde. Si avanzamos como yo quiero, en noviembre y diciembre vamos a la flexibilización total, una nueva normalidad con seguridad. Finalizando el año debemos llegar al 90%, y si es posible el 100% de vacunados. Todavía no han creado la vacuna para que te proteja total contra el coronavirus, esta vacuna que está evita la muerte solamente”.