Necesita un nuevo pulmón y la cirugía no procede por ser inmigrante ilegal

Una mujer en Miami-Dade necesita un transplante de pulmón después de haber batallado contra la COVID-19, pero le dijeron que la cirugía no aplica porque no es residente legal en el país.

Desde hace varias semanas esta mujer hondureña se encuentra en estado grave de salud, y está hospitalizada en el Centro Médico Regional Kendall, debido a que necesita con urgencia un transplante de pulmón luego de sobrevivir al COVID-19.

Eliseo Pineda, el esposo de la mujer agonizante, pide ayuda desesperadamente para salvar la vida de su pareja: «Estoy pidiendo ayuda a quien mire, quien me pueda ayudar para salvar a mi esposa que no quiero que se muera», comunicó el hombre que anhela que la madre de sus cinco hijos, incluyendo un bebé de tres meses, se recupere.

Wendy Pena, quien es la mujer que lucha por su salud, no había logrado vacunarse contra el coronavirus; a causa de varios problemas de salud que estuvo padeciendo anteriormente, y por complicaciones en el parto de su bebé que nació prematuro.

Pineda agregó «tengo a mi esposa aquí por dos meses cogió COVID-19 y no se ha podido recuperar, salió de la entubación; pero se le quedó un pulmón muy malo».

«Los muchachos fueron a la escuela de verano y trajeron el COVID-19, nos dio a los siete, ella no se ha podido recuperar y sigue en un estado muy crítico; muy duro ver la situación en que está ella agonizando, fastidiada sin aire, se está ahogando y es muy duro para mi», expresó el hombre angustiado.

La situación por la que está atravesando esta familia hondureña es muy crítica, y según su esposo el transplante de pulmón podría salvarla. «Estoy desesperado porque dicen los doctores que no pueden hacer nada aquí solo el Jackson y no califica por no ser residente», manifestó el esposo.

Cada minuto que pasa cuenta para la vida de Wendy; «Se me parte el alma verla en esa situación lloro día y noche porque tengo que cuidar a mis niños, alistarlos para la escuela y es muy triste, no le deseo a nadie por lo que estoy pasando», indicó Pineda.

Eliseo solicita que lo ayuden a superar esta crisis por la que estan pasando como familia, porque sus hijos necesitan de su madre; «Estoy pidiendo por favor que me puedan ayudar para que no se muera y pueda regresar con sus niños», según publicó Telemunto 51.

Medio locales intentaron contactar con el hospital Kendall Regional, para evaluar las posibilidades que tiene esta madre para recibir el transplante; pero hasta ahora no han recibido respuesta.