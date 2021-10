▷ Diputados de la AN (2015) rechazan elecciones del 21-N #4Oct

23 diputados de la Asamblea Nacional electa en 2015 suscribieron un documento en rechazo a las elecciones regionales y municipales que se llevarán a cabo el próximo 21 de noviembre.

«Quienes suscribimos el siguiente comunicado, diputados de la legítima Asamblea Nacional, lucharemos irreductibles por la democracia, la libertad y la justicia (…) En un Estado criminal como el venezolano, sin garantía alguna para sus ciudadanos, no puede hablarse de elecciones si antes no se restablece la soberanía nacional y el estado de derecho. En consecuencia, la no participación en dichos eventos, en las actuales circunstancias, es una acción política de legítima defensa ante el opresor», se lee en el documento publicado este lunes.

Los legisladores de la instancia reconocida por varios países del mundo, expresaron en el comunicado que Venezuela es un Estado fallido y ocupado por grupos irregulares vinculados con el narcotráfico y el terrorismo internacional.

Aclararon que el no participar en los comicios es una acción y no una inacción, reseñó El Nacional.

«Con ello, se desmonta la estrategia electoralista de legitimación de un régimen y algunos que, por cualquier razón, desde la complicidad hasta la ingenuidad han asumido posiciones sin consideración alguna por las enormes necesidades que aquejan a nuestra nación, debido a la crisis humanitaria compleja que hoy sufrimos», continua el texto.

Aseguraron que participar los venideros comicios «es un acto inconstitucional que configura un nuevo fraude y favorece la estrategia del régimen».

Diputados firmantes:

Carlos Berrizbetia, Rosmit Mantilla, Ricardo Blanco, Deyalitza Aray, Nafir Morales, Juan Pablo García, Mildred Carrrer, Renzo Prieto, Ana Salas, José Prat, Luis Barragan, Omar González, Ángel Álvarez, Juan Carlos Bolívar, María Teresa Pérez, Delsa Solórzano, Edwin Luzardo, Arnoldo Benitez, Tony Geara, Gaby Arellano, José Luis Pirela, Magalvi Estaba, Carlos Bastardo.