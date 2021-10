España | ¿Es el momento de hipotecarme? Sí, las hipotecas están baratas y los bancos afilan el lápiz para negociar

Tras el comienzo del nuevo curso laboral, muchas personas se plantean y reflexionan sobre la posibilidad de adquirir una vivienda. Bien porque viven de alquiler y lo quieren invertir en un inmueble propio, bien porque quieren una casa más grande para aumentar la familia o bien porque tiene el deseo de hacer una buena inversión para el futuro.

Sea la opción que sea, lo primero que debemos tener en cuenta es que tras la búsqueda y hallazgo de la casa que queremos o nos podemos permitir debemos buscar una hipoteca que nos permita la compra final que, además, se ajuste a nuestras necesidades. Y este no es un detalle baladí, ya que el tener una hipoteca, tal como recuerda Juan Villén, director de idealista/hipotecas, es un compromiso que adquirimos a largo plazo.

Es por ello, desde luego, que debemos poner en práctica todos aquellos conocimientos financieros e hipotecarios que tenemos con el fin de elegir la mejor opción. No obstante, y así lo afirman diversos estudios de la OCDE, nuestra educación financiera es bastante vaga, de modo que si lo necesitásemos, lo más aconsejable es que, más allá de mirar la casa de nuestros sueños, acudamos a los especialistas hipotecarios que nos ayuden con la hipoteca y nos expliquen de forma clara sus condiciones.

¿Debemos hipotecarnos ahora?

En este sentido, los expertos consideran que, en este momento concreto, cuando los tipos de interés están en mínimos históricos y no hay previsión de que el BCE vaya a subirlos al menos en el corto plazo, es una buena oportunidad para decantarse por una hipoteca de tipo fijo. Es decir, pagar la misma cuota mensual de principio a fin independientemente de las variaciones de los tipos de interés. Es más, en apenas cinco años el número de hipotecas a tipo fijo se ha disparado: en 2016 eran sólo un 10% de las nuevas hipotecas y en la actualidad ya representan el 55% de total.

Teniendo todo ello en cuenta, y siendo mortales con ilusión de comprar una casa, debemos saber que el proceso de búsqueda de la mejor hipoteca será un proceso largo y a veces algo complejo. Así que lo mejor es dejar que los expertos nos acompañen en el camino, ya que, además, es necesario saber que cada banco tiene sus condiciones hipotecarias concretas y debemos conocer toda la letra, incluso la más pequeña.

Mirar bien la zona y saber qué inversión hacemos

De entrada, según detalla el experto de idealista, con respecto a la compra de la vivienda, depende mucho de la zona, la situación personal, el tipo de inmueble o las expectativas económicas y familiares a medio plazo, etc. «Es un tema complejo que para cada persona o familia tendrá una respuesta diferente. Lo que sí vemos en nuestro portal es que los precios de la vivienda están aguantando bien este período de incertidumbre y que, además, el ladrillo siempre ha sido un valor refugio en épocas de inflación».

En cuanto a la posibilidad de hipotecarnos, creen en idealista que debemos tener en cuenta varios aspectos, entre ellos, la apertura de los bancos a dar hipotecas y el precio de los créditos. «Debe ser una decisión meditada. Ahora vemos que, en algunas ciudades grandes como Madrid y Barcelona, hay mucha demanda simplemente porque hay muchos clientes que quieren comprar en estas urbes. Es por ello que los precios se están manteniendo», añade Villén.

La supervisión del riesgo se mira con lupa

Tal como relata, los bancos en este momento están más abiertos a conceder hipotecas, sin embargo, ahora también más que nunca los criterios de riesgo son más férreos que antes. «Tras la crisis, la supervisión del riesgo se hace con lupa, se mira con detalle la cualificación y la capacidad de pago de los clientes. Pero, sobre todo, no están siendo muy agresivos en el porcentaje de financiación, a no ser que haya casos extraordinarios como, por ejemplo, que los compradores sean funcionarios», comenta.

Es decir, a tenor de las palabras de Villén, director general de idealista/hipotecas, es casi imposible financiar el 100% del precio de compra de una vivienda, a no ser que se pongan otras viviendas como garantía. Un detalle, expone, «que, por desgracia, deja fuera del mercado a muchos aspirantes con buenos ingresos y estabilidad laboral, pero que no tienen ahorros suficientes, problema especialmente importante en las grandes ciudades donde los precios medios de la vivienda son más elevados».

¿Esto va a cambiar? «No esperamos que esto vaya a cambiar, aunque los bancos están tímidamente testando propuestas algo más agresivas en perfiles de jóvenes específicamente, pero van con pies de plomo», añade.

Precios y condiciones hipotecarias

Aquí sí que estamos en un mundo que no podríamos imaginarnos hace años, ya que, como decíamos, el Euribor está en niveles mínimos, lo que unido a la fuerte competencia entre los bancos hace que veamos ofertas muy competitivas.

«Ahora vivimos un momento dulce, los bancos tienen liquidez y quieren captar clientes», explica Villén. Por ello, aconseja que los casos se negocien de manera «individual para que las entidades financieras afilen el lápiz y conseguir las mejores condiciones, contratando solamente aquellos productos adicionales que se perciban como interesantes para el consumidor».

En resumen, si el momento vital para comprar vivienda lo aconseja, «podemos decir que estamos viviendo un momento –que creemos se va a mantener en los próximos meses e incluso durante 2022– donde las hipotecas están muy baratas y se pueden negociar condiciones». Por lo tanto, expone Villén, «es fundamental obtener propuestas personalizadas de varios bancos, comprender bien las condiciones que ofrecen y qué implican, y decidir la que mejor se adapte a nuestras necesidades».

Un cambio de paradigma

En este sentido, relata, «idealista/hipotecas lo que hace por ti es que no patees los bancos, ha habido un cambio de paradigma a la hora de buscar hipotecas, ya que ahora puedes apoyarte en este tipo de servicios para conseguir ofertas sin moverte del sofá y, al final, como usuario te quedes con el banco que tú decides». Por ello, concluye, «es importante que quien te haga la gestión trabaje con todo el mercado, para no dejar bancos fuera. Pero, además, otro detalle importante que no debemos pasar por alto es que no te cueste más dinero, es decir, que la gestión no encarezca tu hipoteca y que el intermediario no te cobre nada, que sea gratuito».