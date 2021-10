España | Un error humano tras la caída de WhatsApp, Facebook y de Instagram

La noticia saltaba sobre las 17:30 horas en la España peninsular. Tratabas de enviar un mensaje de WhatsApp y no podías, de hecho a estas horas sigues sin poder. Entrar a Facebook e Instagram una misión imposible. Las caídas en estos servicios suelen ser habituales, pero no de todos a la vez. ¿Qué ha ocurrido? No, no se trata de un ataque, sino de un grave error humano que está trayendo de cabeza a los californianos. La caída de WhatsApp está dejando a muchos usuarios sin poder utilizar su app favorita ni comunicarse.

Un grave error tras la caída de los servicios

Accidentalmente, o eso se piensa, ha sido un empleado de Facebook quien ha borrado las tablas BGP de internet, con lo que todo se ha ido al traste y es como si la empresa, así como WhatsApp y también Instagram hubieran desaparecido de la red.

Las BGP o protocolo de puerta de enlace de frontera son las responsables de las comunicaciones entre nodos de internet y que permiten el traspaso de información. Si las tablas BGP se borran todo se viene abajo. como un castillo de naipes.

Pero lo que no se esperaba es que la duración de este problema fuese tan larga, ya que a la hora de escribir estas líneas, ya se puede acceder a Facebook, aunque con diversas limitaciones. Pero Instagram y WhatsApp siguen fuera de servicio. Un auténtico desastre que viene a poner de manifiesto la debilidad del sistema de la compañía de California. No cabe duda de que puede ser la verdadera causa para que muchos usuarios se planteen dejar de utilizar WhatsApp y las redes sociales asociadas.

Tal y como ha explicado en Twitter el tecnólogo y experto Rafa Merino (@rafamerino), la magnitud del problema es grande, ya que al estar no operativas las DNS, los propios empleados no pueden comunicarse entre sí, ya que los servidores de correo están alojados en su propio servicio caído.

La compañía de Zuckerberg se ha visto obligada a enviar a un equipo especializado al data center para poder poner en marcha de forma manual todo el sistema. Tras horas de trabajo, se empieza a recobrar la normalidad, siendo Facebook el lugar en el que esto se ha hecho más evidente. En pocas horas, durante esta madrugada en España, los servicios volverán a funcionar con normalidad.

Se trata de una caída inédita que va camino de las 12 horas sin servicio. Actualmente la red se encuentra saturada de peticiones de usuarios tratando de comprobar los accesos a la redes sociales. Pero no queda otra que tener paciencia y esperar a que la situación se normalice

No cabe duda de que se trata de un error hermano humano que puede poner a algún ingeniero de sistemas en una situación comprometida. ¿Qué es lo que ha ocurrido para que estos servicios hayan desaparecido de un instante a otro?