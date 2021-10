La reacción de LeBron James al Draymond Green vacunarse

E este articulo estaremos viendo la reacción del jugador de los Angeles Lakers, Lebron James al Draymond Green vacunarse en la NBA.

La NBA alcanzó una tasa de vacunación del 95 por ciento para COVID-19 el jueves, según Adrian Wojnarowski de ESPN, un repunte notable desde que los campamentos de entrenamiento comenzaron en toda la liga a principios de esta semana.

Sin embargo, los últimos comentarios de Draymond Green acerca de que la vacuna era una “elección personal”, llevaron a la liga a la vanguardia de la discusión sobre vacunación el viernes por la mañana, incluso antes de que LeBron James expresara su apoyo entusiasta por ellos.

En reacción a las críticas de Green de que la vacuna se volvió “política” e invadió las “libertades personales” garantizadas para todos los estadounidenses, la superestrella de Los Angeles Lakers y el jugador de baloncesto más famoso del mundo añadió más leña a un fuego que ya ardía.

Aquí el dato:

Couldn’t have said it any better @Money23Green! https://t.co/2PQZ0IaWvg

— LeBron James (@KingJames) October 1, 2021