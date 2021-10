Padre de David Vallenilla responde: “Apelación se logró por mi abogada, no por Tarek W. Saab”

El padre de David Vallenilla, asesinato por un sargento de la Guardia Nacional durante una protesta en el Dist. Altamira en 2017, respondió este viernes a Tarek W. Saab quien aseguró que el nuevo juicio abierto al militar se logró por la apelación introducida por el Ministerio Público, según un video del portal Monitoreando.

«Que quede claro», preciso David Vallenilla padre, «dicha apelación se debe a la que hizo mi abogada y no a la que hizo Tarek William Saab y el Ministerio Público. Que quede bien claro que dicha apelación se debe a la solicitud que hizo mi representación con motivo de que se había desestimado la acusación privada, no a la apelación que haya hecho el Ministerio Público y mucho menos Tarek William Saab. Que quede bien claro que no se logró a razón de la actuación de este fiscal, se logró a razón de la apelación de mi abogada particular”.

Este viernes la Sala 8 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas decretó la nulidad absoluta de la sentencia dictada el pasado 26 agosto de 2021 por el Tribunal 15° de Control de Caracas (de la jueza Kenia Carrillo Galvao) y mantuvo la privativa de libertad contra el sargento de la Aviación Militar Arli Méndez Terán por el homicidio de David Vallenilla, dijo un comunicado del TSJ. Además, ordenó realizar un nuevo juicio.