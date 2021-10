Residente le volvió a lanzar un strike a J Balvin (+ reacciones)

Las palabras entre el cantante J Balvin y el rapero Rene Pérez, mejor conocido como Residente, no se detienen. Luego que José Osorio (nombre de pila de Balvin) se aprovechara de la respuesta del boricua en la que comparó su música con los perros calientes y este aprovechara la ocasión para lanzar una línea de ropa, Residente reaccionó.

A través de un IGTV en su cuenta de Instagram, lleno de palabras contundentes Residente aprovechó para reprocharle a su colega el hecho de querer monetizar las polémicas y aprovecharse de la controversia. “Aclarando pendejadas antes de sentarme a escribir”, escribió René en la descripción del post.

“Jose, vi que subiste un ‘merch’, así como si fueras el más capo. Me interesa que la gente sepa el tipo de persona que tú eres. No te asustes porque no te voy a tirar, porque lo hablamos y yo soy un hombre de palabra a diferencia de ti”, inició Residente.

Seguidamente el puertorriqueño sacó en cara al colombiano un comportamiento respecto a su padre: “Primero dile a tu viejo, que en vez de estar comparándote con el economista Peter Ducker, o como se llame, como si fueras un genio de la economía, dile que te enseñe valores, porque no todo en la vida es negocio”, expresó.

Asimismo, dijo: “No todo en la vida es dinero. Es importante el dinero, hace falta… Pero no todo es eso, también existe la honestidad, la lealtad”. El intérprete de La cátedra hizo alusión al comentario que dejó el progenitor de Balvin en la publicación en la que anunció su nueva mercancía, comparándolo con un destacado empresario.

por Revista Ronda

