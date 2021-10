Se cayó WhatsApp: tres apps alternativas para mandarle mensajes a tus contactos

No, no es tu teléfono celular ni que tengas problemas con tu navegador o conexión a Internet. Desde hace un par de horas WhatsApp registra una caída masiva en su servicio, al igual que las redes sociales de Facebook e Instagram, lo cual ha venido a complicar a los usuarios que tienen dicha aplicación como una herramienta de comunicación primaria.

Según se informa en diversos sitios de tecnología, los usuarios de esta app habían estado reportando algunos fallos en WhatsApp desde hace más de 12 horas; sin embargo, todo parece indicar que los desarrolladores de la plataforma no pudieron arreglarlos, y no solo eso, no previeron que quedarían millones de personas offline.

Esto ha provocado que la gente busque alternativas de servicios de mensajería instantánea que permitan hacer lo mismo que WhatsApp para poder seguir en contacto con familiares, amigos e incluso, clientes o colegas del trabajo y seguir con su día a día.

Si eres de esos que están buscando que otra app de mensajería se puede descargar, tomando en cuenta cuestiones de seguridad y privacidad, aquí te dejamos algunas de las mejores opciones que pueden encontrar, tanto para dispositivos Android como de iOS.

3 alternativas de aplicaciones de mensajería que puedes usar tras la caída de WhatsApp

1) Telegram

Desde hace algún tiempo, miles de usuarios de WhatsApp migraron a Telegram cuando se dieron a conocer las nuevas medidas de uso y seguridad de la plataforma y con las cuales muchos no estuvieron de acuerdo. Telegram está disponible tanto para Android como para iOS y en ella puedes enviar mensajes de voz, texto, así como videos y otro tipo de documentos; también es posible realizar llamadas y videollamadas y tiene opción de escritorio.

2) Signal

Signal es otra de las aplicaciones de mensajería instantánea a la que más gente recurre cuando se presentan caídas en WhatsApp. Detectará qué contactos utilizan también la aplicación, y podrás enviarles mensajes. Dentro de las conversaciones tendrás las opciones de realizar llamadas de voz, enviar audios, enviar fotos, o mandar GIFs, archivos, contactos o tu ubicación. La principal característica de esta plataforma es que ofrece altos grados de seguridad debido a los códigos que utiliza para descifrar datos.

3) Line

La app está disponible para todo tipo de teléfonos celulares, así como para computadoras de escritorio y laptops, sin importar qué sistema operativo manejan. Permite enviar entre tus contactos que también la tienen descargada mensajes de voz, imágenes y videos, y también puedes hacer llamadas. Es sumamente popular en Asia debido a que reemplaza los emojis por stickers.

Te puede interesar:

Estas son las funciones de WhatsApp que podrás usar en los próximos meses

Así puedes pasar todos tus chats de WhatsApp a Telegram

La razón por la que no deberías usar Facebook Messenger