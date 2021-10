Adriana Azzi: Horóscopo del 5 de octubre de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 5 de octubre de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Poder.

Número de suerte: 343

No compares a nadie no es bueno. Nuevas oportunidades en tu vida. Compra de ropa necesaria. No seas negativo en lo que quieres. Cambia esos pensamientos. Buscas una solución a un problema. Éxito y logros. Hombre de la familia que te da un negocio positivo en este dia. Nuevos acuerdo.

Trabajo: Buscas el equilibrio en lo económico. Amigo del extranjero te ayuda en algo que quieres.

Salud: Sin novedad.

Amor: Escucha tu voz interior. No busques más esa persona que no te acepta. Olvida el pasado.

Parejas: Cuidado con quien estas, te trae problemas con tu pareja. Algo con documentos que no solucionas.

Solteros: Inestabilidad con amigos. Olvida el pasado. Hermano que espera por lo que ofrece.

Mujer: Personas envidiosa a tu lado y es familia. Busca otro camino para tu luz personal.

Hombre: No permitas que te maltraten. Nuevas energías en lo económico. Invitación a evento.

Consejo: Hazte una limpieza con una vela amarilla por todo el cuerpo.

Tauro

Palabra clave: Amigo.

Número de suerte: 886

Caminos abiertos a nuevos inicios. Bendiciones en este dia. Limpieza espiritual que necesitas para tu casa. Buenas energías. Asistes a una iglesia. Mujer de poder que te da buenas noticias. Escucha tu yo interno tu intuición. Invitación a un lugar especial. Algo con hijo qué debes solucionar.

Trabajo: Todo bien. Lo que le pasas a los demás a ti no te sucederá. Aléjate de jefes conflictivos. Vences obstáculos.

Salud: Estrés.

Amor: Si alguien no te parece aléjate. Si una persona no te conviene déjalo ir. Busca ayuda espiritual.

Parejas: Si algo no te beneficia aléjate. Un avance en un negocio que inicias con tu pareja.

Solteros: Limpia tu cuarto saca lo detenido y pon en movimiento todo. Un amor que llega a tu vida.

Mujer: Es importante que hables con tu pareja lo que sucede en este momento. Únete más a tu familia.

Hombre: Debes tener otra visión en lo que haces. No comentes lo que vas hacer. Perdonar es importante.

Consejo: Límpiate con sal marina por tres días.

Géminis

Palabra clave: Ganancias.

Número de suerte: 004

Pendiente con niños en tu casa. Te conecta con personas del extranjero que te dan una mano en lo económico. Aléjate de personas negativas en tu entorno. Firmas. Logros. Algo en una oficina de gobierno donde solucionas un problema. No escuches chisme. Paseos que te dirán para montaña.

Trabajo: Pendiente con compañeros que no son verdaderos. Debes perdonar a un jefe que se equivocó y lo reconoce.

Salud: Alergias de piel.

Amor: Estás tomando una decisión de compromisos. Algo con hijos que quieres tener. Enfrentas nuevas situaciones.

Parejas: Aleja los malos pensamientos en tu relación. No veas fantasmas donde no hay. Pon orden a tus ideas.

Solteros: Has lo que quieres hacer. Buenas energías para que llegue lo positivo.

Mujer: No hagas tantas cosas a la vez. Solucionas un problema con documentos. No critiques tanto a los demás.

Hombre: Cuidado con las palabras que dices luego no puedes hacer nada. Solucionas un problema.

Consejo: Límpiate con un huevo en todo el cuerpo, y luego lo lanzas a la tierra.

Cancer

Palabra clave: Hijos.

Número de suerte: 109

Lo que es tuyo llega. Dinero esperado que llega. Revisa bien los datos que te dan de alguien. Personas a tu lado con mal carácter de cuidado. Movimientos inesperados en este dia. Viaje que debes hacer por carretera. Nuevas emociones. Alguien querido que te ofrece algo nuevo. Crecimiento.

Trabajo: Cuidado en sitio de trabajo con compañeros o jefes por las discusiones. Ten calma.

Salud: Cansancio. Estrés.

Amor: Malestar en uña de pie.

Parejas: Haces mucho por los demás. Vistas a una persona muy querida. Olvida el pasado en problema personal.

Solteros: Tristeza por el recuerdo de alguien querido. Todo fluye. Sale el sol todo se resuelve.

Mujer: Mudanza que quieres, llega. Logras una vivienda propia. Ayudas a personas queridas.

Hombre: Pasa por momentos muy difícil pero todo pasa. Vences obstáculos. Un nuevo amor con estabilidad.

Consejo: Hazte un baño con hojas de yerba buena.

Leo

Palabra clave: Ganancias.

Número de suerte: 672

Crecimiento en lo que haces en estos días. Cartas muy positiva para hoy. Buenas energías en este dia. Haz las cosas con calma y con seguridad. Cuidado con una mujer cercana que te hace doble cara. Limpieza espiritual en tu casa que haces es necesaria. Pendiente con lo que comes.

Trabajo: Lo que quieres en lo laboral lo logras. Muchas bendiciones ya que te asciende en un cargo y pago.

Salud: Malestar en la vista.

Amor: Evolución en el amor que llega a tu lado. Sientes algo especial por una mujer cercana. Estabilidad.

Parejas: Logros y vencimientos a chismes en la familia. Separación que pasa. Todo lo negativo sale.

Solteros: Compras necesarias. Recibes ayuda espiritual. Sales adelante. Un nuevo empleo.

Mujer: Unión familiar alegrías. Hermana que dirá que se va del país. Nuevas inversiones.

Hombre: Viaje importante por carreta. Ten paciencia en lo que quieres ya que lo logras, todo llega.

Consejo: Coloca un limón picado en cruz y un ajo en las puertas de tu casa para recoger las malas energías.

Virgo

Palabra clave: Hablar.

Número de suerte: 005

Disfruta este dia al máximo con alguien que te hace feliz. Perturbaciones que debes atender en tu casa, Límpiela con campanas y velas morada. La rueda de la fortuna en todo a tu lado. Cuidado con caídas. Algo con documentos que debes atender. Molestia con personas en oficina de gobierno.

Trabajo: Llega la estabilidad en lo económico. Persona que trabajó contigo te busca. Nuevo empleo. Alegrías. Cambios.

Salud: Caída del cabello de cuidado.

Amor: Libérate de lo que te deprime. Niños en casa con alegrías. Alguien conocido que te dice cuanto te quiere.

Parejas: Controla el estrés en tu casa. La familia no tiene la culpa de lo que te pasa. Cambia la rutina.

Solteros: Te preocupas por problema de un familiar. No cambies por otros. Buenas noticias en lo laboral.

Mujer: Pendiente con embarazo no esperado. Atiende a tus difuntos. Nuevos sueños. Mujer amiga que te busca.

Hombre: Recibes protección astral. Te entregan algo que es tuyo. Preocupación por alimentos.

Consejo: Límpiate con una vela verde por todo el cuerpo y la enciendes haciendo una oración.

Libra

Palabra clave: Buscar.

Número de suerte: 562

Debes ser muy diplomático (a) en la reunión que estas. Se más comunicativo con tus seres querido. Haces muchas cosas a la vez. Estás en la búsqueda del equilibrio en lo económico. Buscas otra firma de ganar dinero. Logras y una conquista. Deja el mal humor a tu pareja. Algo con vehículo.

Trabajo: Si quieres que una persona trabaje contigo ofrécele cosas que le deslumbre. Viaje por trabajo.

Salud: Controla las rabias.

Amor: No calles lo que te molesta dilo para que mejore la relación. Cuídate de separaciones.

Parejas: Un nuevo documento que te llega. La vida tiene un cambio para ti. Nuevo inicios. Nuevos eventos.

Solteros: Algo termina y sale lo negativo. Cambios. Pide tranquilidad a tus santos protectores.

Mujer: Te unes a personas extranjeras con nuevas aventuras. La vida te da lo que te corresponde.

Hombre: Una persona especial que llega a tu vida. Compra de cosas importante para tu persona.

Consejo: Coloca en la sala de tu casa tres limones y lo dejas por 7 días.

Escorpio

Palabra clave: Cooperación.

Número de suerte: 098

Debes estar pendiente de lo que vas hacer. Utiliza tus aprendizajes. Vive el momento de cada dia. No esperes tanto para dar una respuesta. Nuevas aventuras. Ten calma en lo que quieres. Canalizas un negocio que esperabas. Nuevos proyectos. Mujer amiga que te espera. Soluciones.

Trabajo: Ponte al dia con tus responsabilidades. Solucionas un problema en lo laboral o económico.

Salud: Equilibrio.

Amor: Estarás avanzando sobre algo que quieres. El dominio en tu entorno amoroso. No te dejes maltratar.

Parejas: Escucha a tu pareja. Tienes todo en tus manos para ser feliz. Se concreta una fecha de boda.

Solteros: Encuentras a la persona que buscas para algo laboral o económico. Ilusiones amorosas.

Mujer: Decisiones que debes tomar por un amor. Viaje por disfrute. Amigos que te busca. Algo con luces.

Hombre: Alegrías por dinero que te llega y puedes solucionar. Alguien te dice una verdad.

Consejo: Coloca un bol en tu casa con agua bendita y te lavas las mano todo los días por siete días.

Sagitario

Palabra clave: Vida.

Número de suerte: 897

El mundo en tus manos. Viajes de ida y vuelta. Cierras un ciclo e inicias otros. Debes estar pendiente de los proyectos en tu mesa o escritorio. No te conformes tu puedes con más. Nuevos propósitos. Cambio en tu rutina que es necesario para el cambio que buscas. Compras necesarias.

Trabajo: Recibes un documento o te llaman de una oficina para firmar un papel que te conviene. Buenas energías. Estabilidad.

Salud: Hacer higiene mental.

Amor: Nuevas personas en tu entorno. Estas pendientes de otros. Nuevas decisiones. Estarás realizando un viaje.

Parejas: Llegó el momento de hacer lo que te gusta. Un nuevo orden en lo que estás haciendo. Buscas a una persona importante.

Solteros: protecciones espiritual. Viajes de ida y vuelta. Ten calma y paciencia. Estarás creativo (a).

Mujer: Todo lo terminas tranquila. Nuevas energías. Gastos cuidado ten calma no gastes tanto.

Hombre: Alguien se va de tu vida. Nuevas energías. Llegó el momento de disfrutar. Compra de ropa.

Consejo: Atiende a tus difunto con una misa, saliendo de la iglesia entrega algo de pan a mendigo.

Capricornio

Palabra clave: Aroma.

Número de suerte: 466

Solucionas un problema personal. Ganancias. Consigues un carro para trabajar algo extra. Sigue lo que estás haciendo todo sale bien. Se constante y con amigos. No maltrates a quien te quiere. Nuevos inicios. Brindis en familia. No te desanimes en el camino por lo que trabajas. Logros y triunfos.

Trabajo: Debes aclarar las dudas en lo laboral. Todo fluye en este dia. Debes creer más en ti.

Salud: Mejorando.

Amor: La luz que brilla en tu entorno del amor te da lo esperado. Sales de un sitio muy negativo.

Parejas: Abres el camino a la prosperidad. Bendice tu dia a dia. No digas no sin saber que te ofrecen.

Solteros: Nuevo refugio con felicidad. Compra de medicina. Utiliza tu talento. Aprovecha lo que sabes.

Mujer: Nuevas comunicación. Busca tus hermanos. Una nueva luz en tu camino. Aprovecha las personas positivas.

Hombre: La prosperidad se activa. Escucha consejo de alguien más adulto que tú. Una nueva vida que te llega.

Consejo: Escucha consejo de sabio. Límpiate con una vela blanca.

Acuario

Palabra clave: Olvidar.

Número de suerte: 022

Estás en la búsqueda de algo diferente que lo encuentras. Invitación a sitio con muchas cámaras que te trae buena fortuna. Hombres amigos que reconocen tu trabajo. La vida te da un regalo por lo bueno que das. Nuevas oportunidades. El camino está abierto para tu evolución. Fluidez. Alegrías.

Trabajo: Haces un encuentro con compañeros del pasado. Sueños en lo laboral que se hace realidad.

Salud: Malestar en la caderas.

Amor: No te límites. Lo que llegue es para tu bien, en tu prosperidad amorosa. Un nuevo amor.

Parejas: Te sientes triunfante con tu pareja ya que logras unirte más. Nuevas ideas.

Solteros: Luchas que estas librando donde no puedes echarte para atrás. Los logros llegan ten calma.

Mujer: Superas los obstáculos que la vida te coloca. La felicidad a tu lado. Se abren mil puertas para ti.

Hombre: Llega la persona esperada. Salidas nocturnas para disfrutar. Algo con un vehículo.

Consejo: Buenas energías con agua de mucho olor, báñate con ella.

Piscis

Palabra clave: Amar.

Número de suerte: 892

Controla los pensamientos negativos. Buenas energías en este dia. No hables tanto cumple con lo que ofreces. Inicias nuevos estudios. Deja el miedo. Debes confiar en la persona que está a tu lado. Vive tu dia a dia con tu familia y parientes más cercanos. Invitación a una boda. Alegrías.

Trabajo: Alegrías logros y triunfos en lo laboral. Nuevos negocio. Invitas a alguien a tu oficina.

Salud: Hacer chequeo médico general.

Amor: Llega la claridad a tu vida. Nuevas emociones. La solución en tu mano y no la ves.

Parejas: Sé más optimista. Pendiente con tus palabras con esa persona amada. Regalo de flores en casa.

Solteros: Deja el pasado. Aléjate de personas muy negativa. Ve bien lo que ofreces. Paseos a sitio de mar.

Mujer: Controla los celos y las inseguridades. Tú eres una mujer única. Aclara lo que sientes o ves. Aléjate de mujer conflictiva.

Hombre: No caigas en el terreno de otros para que no te atropellen. No te sientas culpable por otros. Controla el estrés.

Consejo: Coloca una maceta en tu cocina con arroz, canela en rama y siete monedas de un mismo monto.

