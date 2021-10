Cinco tips para prevenir el acné cuando haces ejercicio

El ejercicio no solo es bueno para el cuerpo y para la mente, sino que también ayuda a la piel, pues el aumento del flujo sanguíneo la oxigena y hace que esté resplandeciente. Sin embargo, la práctica deportiva le puede acarrear problemas de acné… “El sudor, la suciedad y el sebo bloquean los poros, estimulando el crecimiento bacteriano.

El Cutibacterium acnes (conocida anteriormente como Propionibacterium acnes) es una clase de bacteria que prolifera en los poros bloqueados, provocando una respuesta inmunitaria que produce brotes de acné. Por tanto, cualquier punto de tu cuerpo por el que sudes puede ser susceptible de presentar espinillas si no lo limpias adecuadamente después de hacer deporte”, explica Daniela Subiabre, dermatóloga en Instituto Médico Ricart.

Desmaquilla tu rostro antes

Este gesto es fundamental, ya que la práctica deportiva abre los poros, pudiendo quedar atrapados en ellos el maquillaje, las cremas, el protector solar o la suciedad que se han acumulado a lo largo del día, aumentando de esta manera el crecimiento bacteriano. “Nuestra piel necesita oxigenarse y para que respire adecuadamente tiene que estar liberada de cualquier resto de maquillaje y/o suciedad. No olvides, además, que eliminamos toxinas a través del sudor, por lo que si la dermis no está limpia, esas toxinas perjudican su estado”, declara la experta Carmen Navarro.

Dúchate al terminar

El sudor, la humedad y el roce de la ropa son un caldo de cultivo perfecto para que se produzca foliculitis (inflamación de los folículos), que no es “una infección bacteriana que se manifiesta en forma de pequeños bultos, espinillas o granitos (en algunas ocasiones, son tan grandes que es necesario drenarlos)”, explica la codirectora de The Secret Lab. Para evitarlo es fundamental que mantengas una correcta higiene, no solo facial, sino también corporal, eliminando ese sudor en la ducha lo antes posible. Y en cuanto a la temperatura del agua, “lo ideal es templada o caliente, para abrir los poros y facilitar la eliminación de impurezas y toxinas; después, enjuágate con agua fría para cerrar los poros y mantener la sensación de frescor y limpieza durante más tiempo”, sugiere.

Usa ropa adecuada y lávala como es debido

“Evita en la medida de lo posible llevar ropa ajustada y de fibras sintéticas, y elige tejidos naturales como el algodón o el cáñamo”, advierte Ramos. Y procura utilizar ropa de tejidos transpirables, porque si el sudor queda atrapado debajo de prensas que no transpiran bien puede derivar en la aparición de brotes de acné. Por no hablar de que si tu ropa es demasiado ajustada y te irrita la piel, las bacterias y la suciedad aprisionadas pueden llegar a generar granos protuberantes.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial