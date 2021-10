¿Es efectivo o no contra el coronavirus?,

Molnupiravir, fue la pastilla que ofreció Nicolás Maduro el pasado domingo, a los pacientes con COVID-19, en medio de la pandemia que sigue afectando a Venezuela y al mundo.

A propósito de eso, Caraota Digital, conversó con el doctor Huniades Urbina, secretario académico de la Academia Nacional de Medicina, sobre este fármaco, para conocer ¿si es efectivo o no? contra el virus.

«Mientras no se tenga una recomendación oficial por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), todo sigue en experimento, ya sabemos el Carvativir (gotas milagrosas), y con la Ivermectina, no se pueden estar dando falsas expectativas hasta que no se tenga información oficial, independientemente Del país que lo esté desarrollando», señaló.