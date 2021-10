Especial.- Conductores en Nueva Esparta siguen pariendo por gasolina + Vídeo

BAJO LA LUPA:

Conductores en Nueva Esparta siguen pariendo por 30 litros de gasolina, la mayoría no aguantan la pela para surtir en dólares

El equipo de @BajoLaLupaInfo realizó un trabajo especial para conocer cómo les ha afectado la escasez de combustible a los conductores particulares de Nueva Esparta. De acuerdo a sus testimonios la mayoría aseguran que la vida totalmente les cambió. Dicen vivir en un solo martirio, pues todavía tienen que hacer colas hasta por 24 horas para poder surtir con 30 litros de gasolina subsidiada y que les dure una semana, La mayoría “no aguanta la pela en sus bolsillos” para surtir en dólares.

También argumentaron lo traumático que ha sido para ellos y sus familias, los trasnochos obligados: dejar sus casas solas, a sus hijos y hasta algunos han dejado a los adultos mayores solos y enfermos, para irse hacer colas, sumándole el miedo que expresan sentir, sobre todo que les produce a las mujeres estar en las colas desde la madrugada ya que los delincuentes, en muchas oportunidades, se aprovechan y desvalijan los carros.

TESTIMONIOS

ANTONIO GUTIÉRREZ: «Dejo mi casa sola para pasar casi 24 horas tratando de echar gasolina subsidiada»

NATHALY VARGAS: Hay que trasnocharse dos días seguidos: uno para que te den el número y el otro, para surtir gasolina»

CÉSAR SUÁREZ: «Aquí han apuñaleado gente y también, se robaron una moto»

MEIBE RODRÍGUEZ. «Esto nos cambió la vida. No nos permite trabajar ni estudiar»

JAVIER RUSIA: «Paso 24 horas aquí. Todo se me atrasa»

ARQUÍMEDES BASTARDO: “Si se cae el Biopago, sacamos un poquito de gasolina de un taxi, para ayudar a otro de nuestros compañeros taxistas, porque la mayoría llegan con en E, de échale”

MARÍA GONZÁLEZ: «Ya no tengo una vida normal. Esto afectó todo mi ritmo de vida»

Y LOS QUE SURTEN EN DÓLARES

DARVER RUIZ: «Gasto entre $20 y $24 en gasolina semanal. Si la gente gasta hasta 12 dólares a la semana en una caja de cerveza ¿Por qué no le echa gasolina a su carro?

LUIS SOSA: «Gasolina debería venderse en dólares en todo el país. Así no habrían colas»

MARCOS MELÉNDEZ: «Echo $10 semanal»

ARELIS RODRÍGUEZ: «Cuando puedo, pongo gasolina en dólares. Si no, me toca irme caminando. Tengo a mis padres discapacitados, me dieron el QR, con solo 30 litros a la semana.

LO QUE FUE PDVSA

Venezuela fue el país potencia en petróleo, con seis refinerías que estuvieron operativas

En 1988, se producían 3 millones 300 mil barriles de crudo diarios

En 1998, producían 3 millones 400 mil barriles diarios

En el 2020, llegó solo a 570 mil barriles diarios

De acuerdo con los datos OPEP, en agosto de 2021, la producción petrolera venezolana se ubicó en 523 mil barriles diarios.

Actualmente, la escasez de combustible sigue afectando no solamente a Nueva Esparta, sino a todos los estados del país.