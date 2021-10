Hallaron cadáver de una mujer que habría sido reportada desaparecida

Autoridades hallaron un cuerpo, y creen que puede ser Miya Marcano, una joven hispana de 19 años que llevaba desaparecida un poco más de una semana en el condado de Orange, Florida.

Los detectives informaron a la familia de Marcano sobre su descubrimiento, según indicó el sheriff John Mina; pero los agentes aún se encuentran a la espera de que el médico forense realice una identificación oficial.

Miya Marcano había estado desaparecida desde el 24 de septiembre, fue vista por última vez en Arden Villas Luxury Apartments en Orlando; área donde vivía y trabajaba, afirmó la oficina del alguacil.

Miembros del equipo de respuesta de emergencia del alguacil del condado de Orange encontraron el cuerpo alrededor de las 10:45 a.m. del pasado sábado; mientras buscaban por una zona boscosa cerca de los condominios Tymber Skan on Lake, más o menos a 28km al oeste de su casa. Un bolso con la identificación de Miya estaba cerca del cuerpo.

Armando Manuel Caballero, de 27 años, había demostrado cierto interés romántico en Miya Marcano; pero había sido rechazado en varias oportunidades por la joven; y fue considerado «persona de interés en el caso».

Según los registros de los celulares el hombre estuvo «en o cerca» de los apartamentos al menos durante 20 minutos; entre las 8:00p.m. y las 9:00p.m. de la noche en que se realizó la denuncia sobre la desaparición de la joven, según comunicó el alguacil.

A body believed to be Miya Marcano has been discovered. OCSO Dectectives have notified Miya’s parents of this tragic news. Sheriff John Mina and the men and women of the Orange County Sheriff’s Office extend our deepest condolences to Miya’s family, friends and loved ones. pic.twitter.com/7Xu8wCoz3a

— Orange County Sheriff’s Office (@OrangeCoSheriff) October 2, 2021