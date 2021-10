Juicio a Álex Saab en EEUU “desnudará corrupción de Maduro, Rusia e Irán”: Leopoldo López

El opositor venezolano Leopoldo López dijo este lunes que el juicio por lavado de dinero que enfrenta en EEUU el empresario colombiano Álex Saab desnudará los niveles de corrupción de Nicolás Maduro y también de países como Rusia e Irán, que han ayudado a sostener el régimen de Venezuela.

En entrevista con Efe en Miami, López tildó de una burla que el Gobierno venezolano haya propuesto a Saab (quien ha agotado todos los recursos legales para evitar ser extraditado desde Cabo Verde-África), para los diálogos con la oposición que se llevan a cabo en México.

«Es una burla al proceso, pero retrata a Maduro como lo que es, el cabecilla de una estructura criminal» y a Saab como su «mano derecha», expresó López, uno de los activistas invitados al Oslo Freedom Forum que se realiza por primera vez en Miami.

Subrayó que el caso contra Saab va a ayudar a esclarecer «la relación de Maduro con grupos criminales, narcotraficantes, terroristas del mundo y va a develar de una manera muy clara el nivel de corrupción».

López, quien está exiliado en España desde octubre de 2020, aseguró que el caso Saab desnudará también a «otras potencias muy poderosas particularmente a Rusia con respecto a narcotráfico y también las relaciones que tenía con Irán».

Dijo que la idea de incluirlo en los diálogos de México es además una estrategia para posicionarlo «como un venezolano preso político, cuando es un ciudadano de nacionalidad colombiana que es un criminal».

Para López, la forma como lo están defendiendo resalta la «importancia» de la información que posee, al señalar que Saab era el intermediado de los negocios turbios de Maduro dentro y fuera del país.

Señaló que Saab puede aportar la radiografía de los ilícitos actuales, mientras que el exjefe de Inteligencia de Venezuela Hugo Carvajal, que también es solicitado en extradición por Estados Unidos, puede aportar información de años atrás.

Guaidó no es el problema



Sobre la desilusión que ha causado que no prosperara el opositor Juan Guaidó, indicó el problema no es él sino la dictadura y el apoyo «permanente y articulado» que recibe Maduro de Rusia, China, Turquía, Irán y Cuba.

«Es un error decir que el problema es Guaidó, el problema es la dictadura», insistió.

Precisó que no se puede comparar el apoyo de 60 países a Guaidó, que es prácticamente diplomático, con el económico y estratégico que le aportan a Maduro esos países.

Detalló que Rusia brinda apoyo militar, Irán energético, China en infraestructura y comunicaciones, Turquía en la extracción y comercio del «oro de sangre» de Venezuela y Cuba se ha tomado prácticamente todas las instituciones democráticas.

López agradeció el apoyo de las 60 naciones, pero dijo que es «insuficiente cuando a la dictadura le están dando armas, personal militar, dinero… le están lavando el dinero proveniente de la corrupción, son sus socios con el narcotráfico, le están mandando gasolina».

Pocas expectativas en México



Sobre los diálogos en México dijo que son el camino, aunque no augura grandes resultados al enfatizar que las protestas han demostrado ser insuficientes en varios países y la necesidad que la comunidad internacional actúe en bloque si quiere eliminar los regímenes autócratas en general.

«No tengo mayores expectativas porque conocemos a la dictadura, pero creo que puede ser por ahora el único espacio de lucha para unificar el esfuerzo que se hace desde Venezuela y también para unificar la comunidad internacional», dijo.

López, quien abandonó Venezuela de forma clandestina a través de Colombia, señaló que por la estructura de países que apoyan a ambas partes en el diálogo puede haber la posibilidad de abrir un camino «hacia unas elecciones parlamentarias, presidenciales libres, justas y verificables».

Hizo un llamado a la comunidad internacional a revitalizar la voluntad política, a una actualización de las herramientas, y a Estados Unidos y Europa a utilizar las existentes y sancionar de forma coordinada, simultánea y masiva a los violadores de derechos humanos y corruptos en varios países «para que llegue el mensaje».

El opositor lamentó además que las protestas por sí solas no han funcionado y que ha faltado compartir experiencias entre países para mejorarlas.

«Podemos lograr el cambio político sólo con protestas, creo que no. Lo podemos lograr sin la presión de calle, tampoco», dijo.

Sobre las llevadas a cabo en Cuba dijo que sirvieron porque «exteriorizaron el descontento».

«Se pensaba que el sueño por la libertad de los cubanos no existía, y el 11 de julio demostraron que está allí», manifestó el opositor.

Para López, que estuvo cerca de cuatro años en un prisión militar en Venezuela y otros en detención domiciliaria, la clave está en que los movimientos opositores se unan contra todos los autócratas, al mismo tiempo que la comunidad internacional.

Subrayó que es especialmente importante que Estados Unidos lo haga y que incluya no solo a las esferas de poder, sino también a la opinión pública.

El líder opositor valoró positivamente que el presidente de EEUU, Joe Biden, continúe con la presión y sanciones a Venezuela, y espera que acentúe esta presión y que además se mantenga el apoyo bipartidista en el país. EFE

Leopoldo López rechaza acusaciones de Calderón Berti: “Fueron totalmente infundadas”

ND / 4 oct 2021 – Más temprano, el líder opositor Leopoldo López rechazó este lunes las acusaciones del exembajador del Gobierno interino en Colombia, Humberto Calderón Berti, las cuales catalogó como “infundadas”. Calderón Berti había señalado que López “es culpable de lo que pasa en Monómeros”.

“Fueron unas declaraciones totalmente infundadas. Allí no hay ninguna responsabilidad directa de una persona distinta a la administración de Monómeros”, expresó López en un clip compartido en Twitter por VPItv tras asistir al Foro de Oslo, que se realiza en Miami (EEUU).

Además en ese contexto resaltó que Guaidó “va anunciar en los próximos días que va a realizar una restructuración profunda”.

En torno a los venideros comicios sostuvo que “las elecciones del 21 de noviembre es una oportunidad para organizar y movilizar a los venezolanos”.

“Esas elecciones del 21N no son libres, no son justas, no son verificables, pero sirven para organizar. Ustedes periodistas tuvieron que salir de Venezuela porque los perseguirían y estuviesen presos”, agregó.

Finalmente, para Leopoldo López “en estos momentos el foco está puesto en presionar desde una mesa de negociación que es distinto a los anteriores que hemos tenido. Ya se aprobó una agenda que tiene como centro llevarnos a un proceso de elección presidencial libre, justa y verificable. Y es un proceso que tiene acompañamiento internacional que no tuvieron los otros procesos de negociación”.

