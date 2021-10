Lanzan el primer teaser de ‘House of the Dragon’

Una de las series más importantes de los últimos años es ‘Game of Thrones’, realizada por HBO la cual está basada en los libros de George R. R. Martin y a pesar de que su final no fue lo que muchos fans pensaban, este mundo se expandirá con algunas series spin-off y la primera de ellas parece estar muy próxima a llegar y este día finalmente fue lanzado el primer teaser de ‘House of the Dragon’ para HBO Max.

Después del gran éxito de la serie ‘Game of Thrones’, HBO buscó realizar algunos spin-offs y el primer de ello es ‘House of the Dragon’, el cual se centrará en el surgimiento de la familia Targaryen y estará situada muchos años antes de los sucesos de la serie central terminada en 2019, pero no es la única, ya que otra serie estaba realizándose e iba a ser protagonizada por Naomi Watts, pero el piloto no logró convencer a los directos para finalmente cancelarla.

Este día fue lanzado el primer teaser de ‘House of the Dragon’, en el cual vemos un poco más sobre esta serie y podemos ver que conserva toda la esencia de este universo donde vemos de nueva cuenta el famoso trono y se confirma que esta serie llegará en algún punto de 2022 sin tener hasta el momento una fecha exacta.

‘House of the Dragon’ contará con un gran elenco, entre los que están Paddy Considine como Viserys Targaryen, Matt Smith como el príncipe Daemon Targaryen, Emma D’Arcy como la princesa Rhaenyra Targaryen y Olivia Cooke como Alicent Hightower, además contará con George R. R. Martin, Vince Gerardis, Ryan Condal y Miguel Sapochnik como productores ejecutivos y se sabe hasta el momento que contará con diez episodios.

