Los niños que consumen frutas y verduras muestran mejor salud mental

El consumo de frutas y verduras en la dieta es importante para conseguir un estado óptimo de la salud, de ahí que muchos expertos recomienden tomar al menos cinco raciones diarias, independientemente de la edad. No obstante, seguro que muchos padres son conscientes de lo que difícil que es a veces que sus hijos cumplan con estas cifras, sin embargo, hay nuevas razones para intentarlo.

Un estudio realizado por miembros de la University of East Anglia Health and Social Care Partners (Reino Unido) ha concluido que los niños que cumplen con estas recomendaciones diarias de ingesta de frutas y verduras presentan una mejor salud mental.

Concretamente, la investigación, que se ha publicado en la revista BMJ Nutrition, Prevention & Health, ha mostrado que los niños que consumían cinco o más porciones de frutas y verduras al día tenían las puntuaciones más altas en bienestar mental, especialmente en el caso de los alumnos de educación secundaria.

“Las presiones de las redes sociales y la cultura escolar moderna se han promocionado como posibles razones de una creciente prevalencia de bajo bienestar mental en niños y jóvenes. Y existe un reconocimiento creciente de la importancia de la salud mental y el bienestar en la vida temprana, sobre todo porque los problemas de salud mental de los adolescentes a menudo persisten hasta la edad adulta, lo que conduce a resultados y logros en la vida más deficientes”, explica Ailsa Welch, una de las autoras del estudio.

Por ello, es importante comprender bien los vínculos existentes entre la alimentación y la salud mental, pues hasta ahora se ha investigado más la relación de la nutrición con la salud física. En el estudio se analizó a 7.570 niños de la escuela secundaria y a 1.253 de primaria, ambos grupos de Norfolk (Inglaterra).

Uno de cada 10 niños no comía nada de fruta ni de verdura al día

Los resultados mostraron que solo una cuarta parte de los niños de educación secundaria y el 28% de primaria declararon comer las cinco raciones de frutas y verduras diarias recomendadas, y uno de cada 10 no comía ninguno de los dos tipos de alimentos. En cuanto al desayuno y el almuerzo se observó que más de uno de cada cinco niños de secundaria y uno de cada 10 niños de primaria no desayunaron, mientras que más de uno de cada 10 niños de secundaria no almorzaron.

Según aclara Ailsa, “los niños que tomaron un desayuno tradicional experimentaron un mejor bienestar que aquellos que solo tomaron un refrigerio o una bebida. Pero los niños de secundaria que tomaban bebidas energéticas para el desayuno tenían puntajes de bienestar mental particularmente bajos, incluso más bajos que los niños que no desayunaban en absoluto”.

Los investigadores también encontraron que la nutrición tenía tanto o más impacto en el bienestar mental como presenciar discusiones regulares o violencia en el hogar. Por tanto, instan a que se tomen medidas para garantizar que todos los niños tengan acceso a una nutrición de calidad, de esta manera se podrían mejorar los niveles de bienestar mental y evitar problemas psicológicos futuros.

