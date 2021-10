Perú | ¡Atención! Desde hoy hasta el sábado habrá corte de luz en Lima y Callao

La empresa de luz comunicó que la suspensión del servicio son por obras de mantenimiento preventivo. Conoce aquí las zonas y horarios de Lima y Callao

La empresa de servicios eléctricos Enel comunicó a sus usuarios que se producirá corte de luz en distintos distritos de Lima y Callao a partir del martes 05 hasta el sábado 09 de octubre por mantenimiento preventivo de redes eléctricas.

“En Enel Perú nos preocupamos por tu seguridad y por garantizar la calidad de nuestro servicio de energía. Es por ello que semanalmente realizamos obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas. Los cortes programados se ejecutan, según normativa, en zonas específicas que nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, se lee en el comunicado publicado por la entidad.

Cabe resaltar que los cortes de luz se producirán únicamente en los distritos a mencionar y en el rango horario especificado. La compañía pide a los ciudadanos tomar precauciones para evitar urgencias de último minuto.

MARTES 05 DE OCTUBRE

CALLAO : 9:00 – 18:00

El corte de luz se dará en la Urb. San José Calle Antonio Raymondi Cdra. 1, Av. Óscar R. Benavides Cdras. 44, 45, 46, 47, 48, Av. Elmer Faucett Cdra. 21, 22, Av. San Jose Cdra. 1, 2, Calle Barón de Humboldt Cdra. 1, Calle Ciro Alegría Cdra. 1, 2, Calle de La Condamine Cdra. 1, Calle Hipólito Unanue Cdra. 1, 2, 3, Calle Luis Godin Cdra. 45, 46, 47, Calle Luis Hurtado Cdra 1, Calle Virrey Manso de Velasco Cdra 1, Calle Ruy Díaz Cdra 1, Calle Virrey Hurtado De Mendoza Cdra 1, 2, Av. Garcilaso De La Vega Cdra 1, 2, Calle Javier Luna Pizarro Cdra 1, 2, Calle Juan Tello Cdra 1, Calle Manuel De Vidaurre Cdra 1, Calle Pablo De Olavide Cdra 1, 2, Calle Virrey Toledo Cdra 2.

RÍMAC : 9:00 – 18:30

El corte de luz regirá en la Av. La Encalada cuadras 1, 2, Av. Cajatambo cuadra 1, Urb. Ciudad y Campo Av. Barreda y Aguilar cuadras 1, 2, 3, 4, Av. El Altillo cuadra 1, Av. Jacinto Benavente cuadras 1, 2, Av. José Santos Chocano cuadras 1, 4, Av. Manuel Vargas cuadra 1, Av. Restauración cuadras 1, 2, Av. El Sol cuadras 2, 3, 4, 5, pasaje La Luna cuadra 1, pasaje La Estrella cuadra 1, pasaje El Lucero cuadra 1, Av. Domingo Sarmiento cuadra 1, A.H. Santa Rosa pasaje Alianza cuadra 1, Av. Santa Rosa cuadra 1, Calle Manco Cápac cuadra 1, Calle Chancay cuadra 1, Calle Huamanga cuadra 1, Calle Huancavelica cuadra 1, Calle Junín cuadra 1, Calle Mateo Pumacahua cuadra 1, Calle Progreso cuadra 1, Calle Rosa Merino cuadra 1, Calle Rosa Merino cuadra 1, Calle San Antonio cuadra 1, Calle San Jose cuadra 1, Calle San Juan cuadra 1, Calle San Martin cuadra 1, Calle Cajamarca cuadra 1, Calle 19 de Marzo cuadra 1, Calle Huaraz cuadra 1, Calle Primavera cuadra 1, Calle Caraveli cuadra 1, Calle José Olaya cuadra 1, Calle Condorcanqui cuadras 1, 5, 6, Calle Arequipa cuadra 1, Jr. Primavera cuadra 1, Mz del 5 Al 99,M P.J. Los Ángeles Av. Las Mercedes cuadras 1, 2, 3, Urb. Tarma Chico Av. José Gálvez cuadras 5, 6, Calle Jose Olaya cuadras 4, 5, 6, Calle Los Héroes cuadras 5, 6, Av. Condorcanqui cuadras 4, 5, Calle María Parado de Bellido cuadra 1, Jr. Los Andes cuadras 1, 2, Jr. Los Incas cuadra 2, Calle Sanchez Carrión cuadra 1, Calle Francisco De Zela cuadras 2, 3, 4, 5, Calle Mariano Melgar cuadras 4, 5, Calle Mateo Pumacahua cuadras 4, 5.

MIÉRCOLES

RÍMAC : 8:00 – 18:00

A.H. Tacna Jr. Tumbes cuadra 1, A.H. Perpetuo Socorro Jr. Paita cuadras 4, 5, Jr. Sechura cuadra 1, Jr. Chira cuadra 1, Jr. Purus cuadra 1, Jr. Trujillo cuadras 5, 6, 7, Jr. Yutay cuadra 1.

PUEBLO LIBRE : 9:00 – 16:00

El corte de luz se dará en la Avenida Mariano Cornejo cuadras 14, 15.

CALLAO : 8:00 – 16:00

Jr. Alberto Secada cuadra 5, Jr. Almirante Guisse cdra. 1, 2, 3, 4, 5, Av. Marcopolo cuadras 1, 2, 4, 5, Jr. Colón cuadra 4, 5, Av. Saenz Peña cuadras 4, 5, 6, 7. Av. Buenos Aires cuadras 5, 6, 7, 8, 9, 10, Jr. Saloom cuadras 1, 2, 3, 4, Av. Cochrane cuadras 1, 2, 3, 4, Jr. Colon cuadras 6, 7, Mercado Central del Callao, Jr. Apurímac cuadras 1, 2, 3, 4, 5, 6, Jr. Loreto cuadras 5, 6, 7, 8, Jr. California cuadra 1, Mercado Lord Cochrane, Jr. Washington cuadras 4, 5, 6, Jr. Pedro Ruiz cuadra 4.

BARRANCA : 8:30 – 14:30

El en Jr. Castilla cuadra 1 Desde El N°193, cuadras 2, 3 y 4 Hasta el N° 438; Jr. Progreso cuadra 1 hasta el N° 123; Jr. Vilela cuadra 1 se dará el corte de luz; ubicados en el distrito de Barranca.

JUEVES 07 DE OCTUBRE

LOS OLIVOS : 8:00 – 18:00

Urb. Santa Luisa, Av. Santa Elvira cuadras 62, 63, Av. San Fernando cuadras 1, 2, mz D2, Calle San Ernesto cuadra 63, Av. San Hernán cuadra 1, 2, 3, 4, Calle San Héctor cuadras 1, 2, Mz 2A, 2C,2D, 2E, 2H, 2F.

CERCADO DE LIMA : 8:30 -18:00

El corte de luz se dará en la Unidad vecinal N° 03 block del 48 al 68.

PUENTE PIEDRA : 9:30 – 18:30

A.H. La Alborada mzs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19B, 19C, 19D, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, Asoc. de Pob. La Unión de Zapallal mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, V, W, X, X1, Y.

PUENTE PIEDRA : 8:30 – 18:30

Asoc. Viv. Esteban Monzon Fernandez Mz A, B, C, D, A.H. ampliación Estrella Simón Bolívar Mz A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, M, N, Asoc. Prop. Viv. Estrella Sin Fronteras Mz G, H, I, J, K, Asoc. Viv. 13 De Junio Mz A, B, C, D, A.H. La Merced Mz J, K, L, Asoc. Simón Bolívar La Ensenada Mz A, B, C.

ANCÓN : 9:00 – 9:15

Unidad de Gestión Educativa Local 04, C. Educativo Parroquial Arenitas II, Camino a La Playa Hermosa Ancón, Estadio de Ancón, A.H. Miguel Grau Mz V, V1.

ANCÓN : 17:45 – 18:00

Unidad de Gestión Educativa Local 04, C. Educativo Parroquial Arenitas II, Camino a La Playa Hermosa Ancón, Estadio de Ancón, A.H. Miguel Grau Mz V, V1.

SUPE : 7:00 – 18:00

C.P. La Venturosa, ubicado en el distrito de Supe.

HUARAL : 8:00 – 16:00

El corte de luz también se dará en las Comunidades Campesinas de La Perla, Pallac, Piscocoto, La Florida y Huyopampa; ubicados en el distrito de Atavillos Bajo.

HUAURA : 9:30 – 16:30

Avenida Industrial N° 690, ubicado en el distrito de Caleta de Carquín.

VIERNES 08 DE OCTUBRE

PUENTE PIEDRA : 9:30 – 18:30

Av. Julio Díaz Díaz lote A-03 sector Las Lomas de Carabayllo, av. Julio Díaz Díaz M R2 – L A-2 Asoc. Predio Sumacc Rumi Pata, Asoc. Viv. Valle Hermoso El Mirador Mz A, B, C, D, E, F, LL, M, M02, N, N02, Ñ, Q, Q1, R, S, C.P. Las Piedritas mzs. A, A1, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, P, O.

SÁBADO 09 DE OCTUBRE

SAN JUAN DE LURIGANCHO : 9:00 – 18:00

Asoc. La Punta de Huancayo Campoy Mz A, B, Asoc. San Roque De Campoy Mz A, B, C, D, E, F, Asoc. Viv. Huancayo Campoy Mz D, E, F, Asoc. Los Compradores De Campoy Mz H, I, I1, J, M, N, Ñ, O, O1, Q1, T, T1, T5, Calle 19 cuadra 1, Jr. Oropesa cuadra 2, Asoc. Los Pinos Mz S, Asoc. El Valle Mz H, I, J, K, L, M, Asoc. Viv. San Pedro De Campoy Mz T2.

CERCADO DE LIMA : 1:00 – 18:00

Urbanización Conde de La Vega jr. Luis Carranza 2295, 2550.

Urbanización Conde de La Vega jr. Luis Carranza cuadras 21, 22, pasaje Manuel Angosto cuadra 9.

SAN MARTÍN DE PORRES : 8:30 – 16:30

Urb. Condevilla Av. García y García cuadras 38, 39, Calle Ángel Cornejo cuadra 2, Av. 12 de Octubre cuadra 1, Av, Fortunato Herrera cuadra 39, Av. José Granda cuadras 37, 38, 39, av. Próceres cuadra 1, Jr. Caravedo cuadra 2, Calle Coronel Inclan cuadra 1, Calle Fanning cuadra 38, Calle Jose Cossio cuadra 2, Calle Manuel Telleria cuadra 1, Calle Pablo Chávez Aguilar cuadra 2, Calle Tomás Cochrane cuadra 38, Calle Joaquín Incia cuadra 1, Calle Bernardo Alcedo cuadra 1, Calle Felipe Sassone cuadras 38, 39, Av, Condevilla cuadra 38, Calle Guzman Barrón cuadra 39, 41, Calle Fortunato Herrera cuadras 38, 39, 40, Calle Ortiz Salcedo cuadra 1.

SUPE : 6:30 – 18:00

Carretera a Caral y centros poblados de Caral, ubicado en el distrito de Supe.

HURAL : 8:00 – 16:00

Sector Rural de Pacaraos, ubicado en el distrito de Santa Cruz de Andamarca.