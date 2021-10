Te invito a debatir sobre el cierre de la frontera

La gobernadora del Táchira Laidy Gómez invitó a Freddy Bernal a un debate público sobre las razones que impiden tener la aduana de San Antonio del Táchira totalmente operativa y una frontera sin ningún tipo de restricciones. Esto a propósito del “falso positivo” y el show electoral que escenificó con el traslado de los contenedores que obstaculizaban el paso en el Puente Internacional Simón Bolívar.

“Te invito a que desmientas las denuncias que yo Laidy Gómez he hecho sobre los negocios ilícitos que mantienes en la trochas de San Antonio del Táchira gracias al cierre de los pasos fronterizos formales”, dijo.

«Te puedo exponer los argumentos sobre los cuales he basado las denuncias sobre las actividades ilegales que has venido desarrollando en la zona fronteriza. Hecho que no permite que la aduana de San Antonio del Táchira entre en funcionamiento nuevamente”, agregó Gómez.

Advirtió a Bernal que si se niega a dicho debate es por temor y por falta de argumentos.

“No le tengas miedo al debate Bernal. Si no asistes es porque no tienes argumentos como defenderte de todas las acusaciones que he hecho en tu contra por tus actuaciones al margen de la ley que han afectado el progreso y desarrollo de la entidad”, aseveró.

A juicio de Gómez, reabrir la frontera solo traerá beneficios para los tachirenses.

«Si se abre la frontera ganamos todos los tachirenses porque se comenzarían a recuperar los pasos humanitarios sin ningún tipo de discriminación así como la economía», dijo.

«Se generarían utilidades para invertir en hospitales, escuelas, carreteras, entre otros aspectos. Y lo más importante, no se continuaría engordando los bolsillos de la ZODI y el Protectorado”, enfatizó.

La frontera sigue cerrada y la matraca continúa

De igual manera, la gobernadora tachirense instó a Freddy Bernal a no seguir engañando al pueblo tachirense. Esto ya que “la matraca sigue y la frontera continúa cerrada”.

“Los ciudadanos vamos a seguir con la presión social para exigir que se habilite la frontera en términos y garantías confiables para el libre tránsito y no solo para que pasen los que Bernal y su combo quieran, sino toda la población que amerite movilizarse por razones económicas, humanitarias, domésticas, familiares y migratorias porque tú Bernal no eres el dueño de los puentes» manifestó.

En este sentido, exhortó a los tachirenses a seguir alzando la voz para reclamar sus derechos.

“Le pido al Táchira que siga manifestando su descontento. Esto porque cada vez que al señor le bajan los números en las encuestas, se desespera y toma este tipo de medidas”, incitó.

«Entonces que le sigan bajando los números no solo para que quite los contenedores, sino para que continúe disfrazando con vestidos rosados a los funcionarios de las FAES. Siga poniéndole el traje de Caperucita Roja a la Policía Nacional y a la ZODI y él siga haciéndose pasar por Pepa Pink, de rosadito. Todos sabemos que esos disfraces van a durar hasta el 21 de noviembre porque el Táchira no es bobo», expresó.

Agregó que Bernal representa aspectos negativos para los tachirenses, mientras que ella representa esperanza y una alternativa de cambio para el estado.

«Esto es una confrontación del bien contra el mal. Aquí no hay más nada señor Bernal y tu representas lágrimas, dolor, humillaciones, tristeza para los tachirenses. Nosotros representamos la posibilidad de que este régimen no tenga más poder y continúe sometiendo a los ciudadanos a vivir en la miseria», concluyó Laidy Gómez.