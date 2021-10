Fallas eléctricas, explosiones, descarrilamientos y retrasos son algunos de los problemas que sufren en el día a día los usuarios del Metro de Caracas para trasladarse a sus diferentes destinos. Reportan que usar este sistema resulta una ‘moneda al aire’ debido a que es cuestión de suerte salir o no ilesos

