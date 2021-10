98% de centros educativos en Caracas están en malas condiciones: Federación de Maestros

El presidente de la Federación de Maestros, Edgar Machado, aseguró este martes que hasta el 98% de los centros educativos en Caracas “están en malas condiciones” para dar clases presenciales las cuales serían un “foco de contaminación” por la pandemia. Además criticó los bajos salarios que perciben los educadores.

“Los docentes no estamos en condiciones de ir a los centros educativos porque el 98 % de centros educativos en el Distrito Capital están en malas condiciones. A muchos no les llega el agua. Hay instituciones que han pasado ya 15 años que no llega el agua por tuberías”, expresó Machado a NTN24 en el en Día Internacional del Educador.

A pesar de que Nicolás Maduro indicó que las clases presenciales iniciarán la tercera semana de octubre, para el representante de la Federación de Maestros en Venezuela “no están dadas las condiciones para iniciar un nuevo años escolar”.

Además se refirió a uno de los temas que más les preocupa: Los salarios de los educadores y reiteró que “no alcanzan “ni para sobrevivir una quincena”.

“Hoy en día los educadores no podemos vivir con estos salarios de hambre”, denunció.

Finalmente, Edgar Machado advirtió que comenzar las clases presenciales en pandemia por el Covid-19 “sería un foco de contaminación. (…) Hoy le pedimos al señor que meta la mano por todos los educadores y trabajadores. Porque estamos viviendo una situación nunca vivida aquí en Venezuela”.