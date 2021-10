Así es Rob, el hermano menor de las Kardashian

La vida de las Kardashian es de sobra conocida. A lo largo de 13 años (desde 2007 hasta 2020) Kourtney (41 años), Kim (40) y Khloé (36) interpretaron su propia telerrealidad en las 19 temporadas que duró su programa en EEUU. Lo que desayunaban, sus rutinas diarias, conversaciones, todo era grabado para mostrar al mundo a la familia más mediática de América.

A lo largo de 19 temporadas «Keeping Up with the Kardashians» catapultó a la fama a sus protagonistas entre las que también se encontraban las pequeñas, Kendall (24) y Kylie Jenner (23) hijas del segundo matrimonio de su madre Kris con Bruce Jenner (ahora Caitlyn Jenner). Sin embargo, existe un cuarto hermano en la familia Kardashian no tan mediático, Robert Arthur Kardashian, al que apodan Rob (34 años). Ha sido la propia Kim quien ha publicado una fotografía en Instagram junto a sus hermanos «Cena con mis parejas favoritas». En la primera de las imágenes Kourtney y su novio, el batería Travis Barker posan para la foto mientras que en la segunda imagen Rob abraza a su hermana Khloé.

Rob participó en el año 2011 en la decimotercera temporada de ‘Dancing with the Stars’. Un año después le llamaron para ser uno de los jueces del programa Miss USA. Ese mismo año, participó en el programa de citas de ‘Fox llamado The Choice’.

El menor del clan Kardashian se ha alejado en los últimos años del centro de atención que rodea a sus hermanas. Durante el programa en el que se reunió todo el clan ‘Keeping Up With The Kardashians’ a principios de año, Khloé, explicó que a su hermano pequeño prefiere estar lejos de las cámaras.

Por ABC.es

Por: Reporte Confidencial