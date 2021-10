Combate la piel seca añadiendo estos alimentos a tu dieta

Aliviar la piel seca no es lo primero en lo que pensamos cuando elegimos qué comer, pero eso no quiere decir que no sea importante. Nuestra piel necesita ciertos nutrientes para ayudar a sanarse, repararse y mantenerse en óptimas condiciones. Los alimentos saludables no solo la mantienen hidratada, sino que también pueden funcionar a nivel celular para conservarla suave y flexible. A continuación, estos son algunos de los que mejor vienen a nuestra piel.

Este tipo de piel necesitan productos como elaguacate, rico en vitamina E y en otras 20 vitaminas, minerales y antioxidantes. Además, la fruta es rica en grasas monoinsaturadas, que no solo mantienen la dermis húmeda, sino que también reducen la inflamación. Cabe recordar que es fundamental contar con una buena dosis dehidratació​n diaria, por tanto, es aconsejable beber dos litros de agua al día e incluir en la dieta alimentos ricos en agua como la fruta (sandía, naranja, kiwi…) y verdura (pepino, apio, pimientos verdes y vegetales hojas verdes, entre otras).

Igualmente, los síntomas de las deficiencias de omega-3incluyen piel seca, por lo que es aconsejable consumir pescado (salmón, el arenque, el atún y la trucha contienen altas cantidades), el anteriormente mencionado aguacate, semillas de linoy otros alimentos ricos en este tipo de grasa poliinsaturada. El consumo abundante de omega-3 se recomienda para conseguir una piel sana, pero también para una buena salud en general, ya que, según la Clínica Mayo (@ClinicaMayo), disminuye la inflamación en todo el cuerpo.

A estos alimentos mencionamos, añadimos los siguientes:

Nueces. En general, los frutos secos son ricos en vitamina E, una de las conocidas como las salvadoras del cuidado de la piel. En concreto, las nueces son excelentes para prevenir piel seca, ya que proporcionan aceites naturales, además de una fuente de proteínas y nutrientes.

Aceite de oliva. Gracias a que también contiene vitamina E, grasas monoinsaturadas y ácidos grasos omega-3.

Gracias a que también contiene vitamina E, grasas monoinsaturadas y ácidos grasos omega-3. El poder antioxidante de los frutos rojos, junto con sus vitaminas, los convierten en alimentos óptimos para combatir la piel seca.

La vitamina A presente en la batata es perfecta para luchar contra esta dermis. A veces, llaman a esta verdura humectantes debido a su capacidad para curar la piel y ayudarla a retener la humedad.

Cuándo debes acudir al médico

Tal y como explican desde Clínica Mayo, la mayoría de los casos de piel seca responde bien a los remedios caseros y a los relacionados con el estilo de vida, como cuidar la alimentación, usar mascarillas faciales, utilizar un humidificador, evitar jabones ásperos, limitar el tiempo de baño y ducharnos con agua tibia. Aún así, los expertos aseguran que debemos consultar al médico en los siguientes casos:

Si la dermis no mejora a pesar de las medidas que tomas.

Si está acompañada de enrojecimiento.

Si la sequedad y la picazón no te dejan dormir bien.

Si tienes heridas abiertas o infecciones por rascarte.

Si tienes grandes zonas de descamación o de excoriación de la piel.

Con información de 65ymas

Por: Reporte Confidencial