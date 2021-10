Guaidó presentó ante la AN/2015 propuesta para reestructurar Monómeros

El presidente interino designado por el AN/2015, Juan Guaidó, presentó este martes ante la Comisión Delegada de la AN/2015 una propuesta para restructurar Mónómeros.

Se trata de nombrar una Comisión que defina los perfiles del Gerente General y los cinco miembros de la Junta Directiva, y la escogencia de una empresa de búsqueda de talento humano (headhunters) para seleccionar una terna de candidatos para cada cargo. La selección final sería hecha por el interinato (no hay más detalles en este punto específico).

Guaidó explicó que este anuncio es parte del proceso de reestructuración de Monómeros anunciado el 14 de septiembre.

Según el opositor, es “posible resguardar los bienes del país gracias a la legitimidad constitucional y reconocimiento diplomático al Gobierno Interino por parte de la comunidad internacional”.

¿Qué pasa con Monómeros?

El mes pasado, la Superintendencia de Sociedad de Colombia intervino Monómeros, colocándola en alerta máxima. Días después la presidenta de la Junta Directiva, Carmen Elisa Hernández, renunció por estar en desacuerdo con la respuesta de la empresa a la intervención.

Una semana después Monómeros, haciendo uso del decreto 520 del año 2020, se declaró en bancarrota, lo que implica tener tres meses para acordar un plan con los proveedores y prestamistas.

Ayer, el experto Francisco Rodríguez se lamentó que el interinato haya llevado a Monómeros a la quiebra, algo que no el chavismo logró. “Yo tengo una enorme confianza tanto en Julio Borges como en Leopoldo López, ellos quieren a su país, pero eso no quiere decir que ellos no hayan hecho las cosas mal. El G-4 llevó adelante una estrategia política que fracasó y además no fueron capaces de conducirse con la transparencia que debían”.