Libro: COSAS QUE PIENSAS CUANDO TE MUERDES LAS UÑAS

Este es un libro sobre el miedo, un libro testimonial, honesto y divertido, así que nadie mejor que la propia autora para describirlo:

«Hola, soy Amalia y con este libro quiero explicarles cómo funciona el miedo, cómo se adueña de nosotros y cómo nos persigue desde la infancia. Si antes les temíamos a los monstruos de debajo de la cama, hoy también. Pero no todo es tan malo. Todos sentimos miedo sin importar de dónde somos, cuántos años tenemos, o si nos gusta o no el chocolate. Yo, por ejemplo, casi me muero de ansiedad (que es miedo en su máxima potencia) y sobreviví. No sólo sobreviví sino que aprendí que lo que te hunde te salva. Así que en estas páginas encontrarán cómo hacer del miedo su mejor amigo y cómo convertir sus temores en súper poderes.»

Autor: ANDRADE ARANGO, AMALIA

Genero: Autoayuda

Páginas: 320

