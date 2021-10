Mejores memes tras la caída de Facebook, Instagram y WhatsApp se hacen viral

Facebook tuvo una gran caída este lunes a nivel mundial y todas sus aplicaciones lograron alterar a más de un internauta. Al no cargar Instagram, WhatsApp y Messenger, varios usuarios se fueron a Twitter y otras plataformas para hablar de lo que estaba ocurriendo, por su parte el portavoz del conglomerado de redes sociales, Andy Stone, anunció en Twitter que están trabajando para que «todo vuelva a su normalidad».

«Somos conscientes de que algunas personas tienen problemas para acceder a nuestras aplicaciones y productos, estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible y pedimos disculpas por cualquier inconveniente«, fue el mensaje dejado a través de Twitter, donde hasta ellos recurrieron para informar de la novedad que causó más de un disgusto.

La creatividad de los usuarios no se hizo esperar y, como es constumbre, varios memes se han viralizado gracias a que más de uno de identifica con lo que sucedió y en cómo tomaron la situación, pues para muchos fue frustrante darse cuenta de que el problema no eran sus módems o sus dispositivos, sino que iba más allá y no lo podían solucionar ellos mismos.

Las novedades en los memes son las adaptaciones que varios hicieron con imágenes de la popular serie ‘El juego del calamar’ , que no ha parado causar revuelo.

Yo después de reiniciar mi pobre módem como 5 veces porque no me agarraba whatsapp y resulta que se cayó 🤡 pic.twitter.com/Hyiang9N8C — Cindy Nathaly (@cindyroodriguez) October 4, 2021

Cuando se cae Instagram, WhatsApp y Facebook.



Se imaginan los que no tienen Twitter? pic.twitter.com/nDW2NDXDFf — 𖠌𝔻𝕚𝕒∝⁷⚖ |♡ (@DarkDay_7) October 4, 2021

Se cae WhatsApp, Facebook e Instagram en todo el mundo: pic.twitter.com/ImmTQR2v4C — triste y con ganas de morirme 🏳️‍🌈 (@cxrrly) October 4, 2021

Jugador WhatsApp: ELIMINADO

Jugador Instagram: ELIMINADO

Jugador Facebook: ELIMINADO



GANADOR DEL JUEGO: @AnonymusNews_ 🎭 pic.twitter.com/pAGOnBjUDx — Anonymous (@AnonymusNews_) October 4, 2021

La caída generalizada de los servicios de Facebook se produce cuando la compañía se encuentra en medio de un fuerte escrutinio público tras la publicación en el diario The Wall Street Journal de una serie de artículos elaborados a partir de informes internos de la empresa.

Entre otras cosas, los documentos determinan que Instagram es perjudicial para una parte de sus usuarios más jóvenes y que resulta especialmente «tóxico» para las adolescentes, ya que «agrava» los problemas que una de cada tres chicas tiene de su imagen corporal.

