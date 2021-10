Miranda con 576 nuevos casos y Caracas con 383 lideran cifras de contagios del día (1.452), según Delcy Rodríguez

El estado Miranda con 576 nuevos casos de Covid-19 y Caracas con 383 infectados lideran las cifras de contagios del día que fue de 1.452, según la vicepresidenta chavista Delcy Rodríguez, quien ha revelado que no hay vacunas para jóvenes y niños en el país a pesar del llamado al regreso de clases presenciales por parte de Nicolás Maduro.

“La Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control de la Covid-19 informa que en las últimas horas se registró la cifra de 1.452 nuevos contagios en Venezuela; todos los casos por transmisión comunitaria. Miranda es el estado donde en las últimas horas se detectan más nuevos casos (576), con contagios activos en 17 municipios; seguido por las entidades: Caracas (383), Nueva Esparta (208) y Anzoátegui (49)”, afirmó Rodríguez vía Twitter.

La vocera de Maduro indicó además que “lamentablemente, hoy 13 venezolanos fallecieron por el virus: 4 mujeres de 79, 71, 65 y 54 años y 2 hombres de 34 y 77 años de Caracas, 2 hombres de 81 y 73 años y 1 mujer de 48 años de Miranda, 2 mujeres de 82 y 53 años de Yaracuy, y 1 hombre de 73 años y 1 mujer de 48 años del Zulia”.

“A 569 de confirmarse el primer caso en nuestro país, estas son las estadísticas generales de la Covid-19: – Total de contagios: 376.311. – Pacientes recuperados: 357.339 (95%). – Casos activos actuales: 14.433. – Total de fallecidos: 4.539. Recordamos a nuestro pueblo que las personas mayores de 18 años pueden ir a vacunarse sin previa cita en cualquier centro de salud. Asimismo reiteramos a los venezolanos la importancia de cumplir con las medidas de bioseguridad y a no bajar la guardia frente a la pandemia”, concluye Delcy Rodríguez.

98% de centros educativos en Caracas están en malas condiciones



Por su parte, el presidente de la Federación de Maestros, Edgar Machado, aseguró este martes que hasta el 98% de los centros educativos en Caracas “están en malas condiciones” para dar clases presenciales las cuales serían un “foco de contaminación” por la pandemia. Además criticó los bajos salarios que perciben los educadores.

“Los docentes no estamos en condiciones de ir a los centros educativos porque el 98 % de centros educativos en el Distrito Capital están en malas condiciones. A muchos no les llega el agua. Hay instituciones que han pasado ya 15 años que no llega el agua por tuberías”, expresó Machado a NTN24 en el en Día Internacional del Educador.

1/5 La Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control de la #COVID19 informa que en las últimas horas se registró la cifra de 1.452 nuevos contagios en Venezuela; todos los casos por transmisión comunitaria. pic.twitter.com/1ObQTewa28 — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) October 6, 2021

2/5 Miranda es el estado donde en las últimas horas se detectan más nuevos casos (576), con contagios activos en 17 municipios; seguido por las entidades: Caracas (383), Nueva Esparta (208) y Anzoátegui (49). pic.twitter.com/dKHthMVfp2 — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) October 6, 2021

3/5 Lamentablemente, hoy 13 [email protected] fallecieron por el virus: 4 mujeres de 79, 71, 65 y 54 años y 2 hombres de 34 y 77 años- Caracas 2 hombres de 81 y 73 años y 1 mujer de 48 años- Miranda 2 mujeres de 82 y 53 años- Yaracuy 1 hombre de 73 años y 1 mujer de 48 años- Zulia — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) October 6, 2021

4/5 A 569 de confirmarse el primer caso en nuestro país, estas son las estadísticas generales de la #COVID19: – Total de contagios: 376.311

– Pacientes recuperados: 357.339 (95%)

– Casos activos actuales: 14.433

– Total de fallecidos: 4.539 pic.twitter.com/2H4AvtkeaA — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) October 6, 2021