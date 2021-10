Sucre | Apagón dejó sin servicio eléctrico por 32 horas a municipios de Paria

1287789

Yaguaraparo.- Habitantes de los municipios Cajigal y Mariño, en el estado Sucre, reportaron que desde el lunes 4 de octubre se registró un apagón que los dejó sin energía eléctrica por 32 horas. Desde entonces el servicio eléctrico se mantiene intermitente, con fluctuaciones y apagones.

“Una pesadilla vivimos”, expresó Carmen González, habitante de Yaguaraparo, municipio Cajigal, quien contactó al equipo de El Pitazo este miércoles 6 para informar que desde las doce del mediodía del lunes no tenían luz, que retornó el martes solo por 10 minutos y después volvió a quedar el pueblo a oscuras.

“Anoche llegó pasadas las ocho de la noche y rezamos a Dios para que no se fuera de nuevo, pero ya este miércoles antes de las ocho de la mañana nos quedamos sin luz por seis horas. Muchas familias perdimos comidas y quedamos sin poder comprar porque los negocios están cerrados”, aseguró González.

La misma situación denuncian los habitantes de Irapa, municipio Mariño, quienes sostienen que viven hasta 10 apagones diarios, pero el lunes 4 se les prolongó hasta pasadas las cinco de la tarde del martes. Esa realidad también la reportan en los municipios Valdez, Libertador y Benítez, donde se registran hasta tres apagones diarios.

“La actividad comercial está paralizada y los habitantes no tenemos dónde comprar los alimentos porque el internet y las líneas telefónicas no funcionan. Tampoco podemos preparar los alimentos porque no trabajan las cocinas eléctricas”, añadió Zurgay Barreto, residente de Irapa.

Hasta ahora las autoridades de Copoelec no se pronuncian sobre la deficiencia del servicio. Sin embargo, El Pitazo contactó este miércoles a un trabajador de la empresa eléctrica en Carúpano y dijo, bajo la condición de anonimato por temor a represalias, que distintas zonas del estado viven un racionamiento eléctrico sin programación.

Usuarios de redes sociales y habitantes de Sucre reportan desde el mes de septiembre de este año irregularidad constante en el servicio eléctrico. En Carúpano y Cumaná la luz falla en horas diurnas y nocturnas hasta en ocho oportunidades sin horario ni duración establecida.

Yesenia GarciaOriente