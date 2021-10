Adriana Azzi: Horóscopo del 7 de octubre de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 7 de octubre de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Claridad.

Número de suerte: 732

Ten confianza en ti. La rueda de la fortuna a tu lado moviendo la suerte. Buena energía. Suerte ganancias inesperada. No discutas con socios no te conviene. Mujer de poder económico que te ayuda. Nuevas aperturas. Cambio en lo profesional. Necesitas hacerte una limpieza espiritual.

Trabajo: Todo depende de cómo manipuléis lo que tienes. Cuida los ahorros o crédito que te aprueban.

Salud: Estrés.

Amor: Caminos abiertos y mente lúcida donde todo se soluciona para bien. Nuevas energías en el amor.

Parejas: al con un arquitecto. Iras al cine con amigos muy queridos. Invitación a la playa.

Solteros: Niños esperando algo que ofreciste. Alto poder creativo. No gastes de más cuidado con lo que tienes.

Mujer: Te enteras de una verdad y te sentirás triste. Salidas con tú pareja y tu familia. Niños que dan alegrías.

Hombre: Nuevas aperturas y oportunidades. Alguien que se va de tu lado. Después de la tormenta sale el sol.

Consejo: Se positivo (a).

Tauro

Palabra clave: Ver.

Número de suerte: 460

Debes buscar la persona que te puede ayudar en algo. Pendiente con la enfermedad de un niño. Deja el miedo y lucha por lo que quieres. Debes creer que vienen cosas buenas. Pon energías positivas en todo lo que estás buscando. Conéctate con la abundancia. Mujer de la familia te busca.

Trabajo: Debes ser más estricto con un personal. Ayuda económica que te llega. Inicias estudios detenidos.

Salud: Dolores en la espalda.

Amor: Días especial en sitio de montaña. Deja la flojera y sal adelante con los tuyos no veas para atrás.

Parejas: Si tienes deseos de llorar hazlo para que saques toda la tristeza o rabia dentro de ti que no es bueno.

Solteros: Nuevas aperturas. Evolución la estrella te acompaña. Cambios en lo laboral. Salen las malas energías.

Mujer: Has cambios en tu rutina. Cuida un poco más tu salud. Algo con una factura que debes cancelar.

Hombre: Ascenso o algo especial donde trabajas. Hijos con alegrías y triunfos. Ten valor en lo que viene.

Consejo: Limpia tu casa con insiencio.

Géminis

Palabra clave: Perdonar.

Número de suerte: 967

Ten mente positiva. Tu pareja necesita de tu ayuda. Escucha tu yo interno. Asistes aun retiro espiritual donde conoces a una persona especial. Alegrías por alguien que mejora su situación económica. Nuevas personas a tu lado. Inicias estudios. Busca el equilibrio en la relación. Asistes a un juego.

Trabajo: Sales adelante. Te llaman. No dejes que otros te manipulen. Los juicios están a la orden del día no lo hagas

Salud: Mejoras los malestares.

Amor: Deja el pasado. No te quedes callado (a). Tú sabes lo que debes hacer. Lo que es para ti llega.

Parejas: Cuidado con una relación con terceros ya que se ven discusiones en tu casa por tus equivocaciones.

Solteros: Asumes responsabilidad de otros. Una persona que se fue vuelve y serán las alegrías del día.

Mujer: Esta es la semana perfecta para hacer las limpiezas en tu casa. Harás una limpieza aprovechando las vacaciones.

Hombre: Viaje de negocio ida y vuelta. En la espera de mercancía que compraste tiene retraso pero llega.

Consejo: Deja de criticar a los demás.

Cancer

Palabra clave: Inocencia.

Número de suerte: 934

Compartirás con muchas personas. Invitación a sitio de montaña. Celebraciones y alegrías. Nuevas emociones. Se mas conforme. Alguien querido que se va de tu lado. Busca el equilibrio. Ganancias. Día de suerte. Aprende de los errores. No discutas en la calle. Muchas bendiciones.

Trabajo: Nuevo aprendizaje. Bendices a un amigo que te ayuda en lo económico o laboral.

Salud: Hacer exámenes.

Amor: Evita caer en trapas y culpar a otros. Alegrías y celebraciones en familia. Padre que dirá como hacer algo.

Parejas: Estarás preocupado por la relación ya que ninguna cede. Los problemas económicos son difíciles.

Solteros: No te pongas tan exigente con las personas que están a tu lado. Debes tener un poco más de espacio.

Mujer: Te proponen un compromiso con fecha. Debes cancelar facturas pendientes y manejar la situación financiera.

Hombre: Resuelves un problema económico o algo que debes pagar. No te apures en algo. Conversaciones.

Consejo: Aprende de los errores.

Leo

Palabra clave: Plenitud.

Número de suerte: 884

Te encuentras con alguien en la calle conocido que te da un fuerte abrazo. Llegan a tu casa personas del extranjero. Aléjate de personas conflictivas. Cuidado con lo que dices. Te pedirán una ayuda en alimentos. Algo con las finanzas que solucionas. Maneja bien las emociones. Busca tu paz.

Trabajo: Ayudara a una persona para un empleo. No escuches chisme de pasillo en tu trabajo. Se activa la abundancia.

Salud: Todo bien.

Amor: Algo con una corona o prenda que va en la cabeza que es tuyo. Cuidado donde haces reclamo a tu pareja.

Parejas: Cambios definitivo que te hará viajar y te alejas por un tiempo de la familia. Una sorpresa inesperada que cambia todo.

Solteros: Mujer que te ayuda en lo que quieres. Inicias estudios o algo que quieres. Cambios en tu vida o carrera.

Mujer: Muchas bendiciones para ti ya que los cambios te favorecen donde estas ubicado (a). Te ofrecen cosas nuevas.

Hombre: Hombre viejo que te busca. Llamadas o mensaje que llegan a tus manos y debes actuar. Cambio de rutina.

Consejo: El orgullo no funciona.

Virgo

Palabra clave: Cultura.

Número de suerte: 902

Encuentras el equilibrio en una situación personal. Viaje a sitio de mucha agua. Compra de ropa para niños. Hecho relacionado con las finanzas. Examina tus sentimientos. Te sientes muy solo (a) y tristeza. Te vas de un lugar con seguridad. Hazte una limpieza espiritual. No te quejes tanto.

Trabajo: Lo que es tuyo llega. Tu vida mejora en lo económico. Sé más creativo (a).

Salud: Molestia en una pierna.

Amor: El amor no tiene edad no te atormentes vive los momentos eso si con cuidado.

Parejas: Hablas con tu pareja y le dirás que deje de discutir y buscar la espiritualidad. Paseos a parques con niños.

Solteros: Debes mantener la calma y la tranquilidad. Inicias estudios. Compra de teléfono.

Mujer: Nuevas experiencias. Mantén el orden en tu casa. Cambios en tu cocina. Algo oculto que consigues en tu casa.

Hombre: Estas buscando hablar con una mujer pero esta difícil ten calma. Harás ejercicios en horas de la mañana.

Consejo: Pídele a dios solo él.

Libra

Palabra clave: Prosperidad.

Número de suerte: 129

El amor se activa en estos días. Nuevos caminos en lo que quieres lograr. Amigos (a) que esperan por ti. Firmas y logros. Firmas con éxito. No gastes de más. Hay que guardar. Conquistas que te mereces que logras. Cierras un ciclo para iniciar algo nuevo. Aprovecha las oportunidades.

Trabajo: Debes proponerte de hacer lo que quieres. Se activan los negocios. Caminos abiertos.

Salud: Dolencias en el cuello.

Amor: Harás un cambios de look que te favorece. Estarás en un sitio con muchas luces y te sentirás realizado.

Parejas: Es esencial respetar la privacidad de cada uno. Te vas de viaje y no dices nada. Embarazo en puerta.

Solteros: Muchas energías en tu entorno laboral debes mantenerte tranquilo. Algo con un regalo.

Mujer: Te harás una limpieza espiritual. Cambios en tu puerta de tu casa. Saca de tu casa lo que no usas.

Hombre: No discutas por política. Vencerás las energías negativas. Dinero que te llega. Algo importante para ti.

Consejo: No abandones a quien te ama.

Escorpio

Palabra clave: Sentimientos.

Número de suerte: 634

Sensación de que las cosas no se mueven. Ten calma todo llega. Se hace justicia en una situación personal. Buscas el equilibrio. Logras vencer un obstáculo. No tropieces con la misma piedra. Ten fe en lo que haces o quieres. No pierdas la fe. El amor a tu lado y te apoya en todo.

Trabajo: Sale el sol en tu camino. Nuevas aperturas importantes en negocio. La estrella te acompaña.

Salud: Indigestión.

Amor: Las cosas que estaba trancada o cerrado se activa. Compra de billete de lotería con suerte. Debes reflexionar.

Parejas: Secreto que estaba oculto que sale a la luz. Cuídate de infidelidades. Persona casada que te busca.

Solteros: Algo escondido que sale a la luz. Debes hacer un poco de silencio Cambios. Alegrías.

Mujer: Cambios en tu vida. Recuperas un dinero. Bendice todo lo que te llega. Reunión importante. Cambios de poder.

Hombre: Compra de una vivienda que llega. Algo grande para ti mucha bendición. Todo se activa en este mes.

Consejo: Cuidado con las palabras tiene poder.

Sagitario

Palabra clave: Dar.

Número de suerte: 007

Sé más optimista. Aprovecha lo que te ofrecen cambios en lo laboral. Se constante en lo que quieres tener y hacer. Cuida más tu salud. Controla los nervios has las cosas con calma. Deseos de irte de un lugar. Escucha consejo. Olvida el pasado. Nuevos inicios. Límpiate con una vela blanca.

Trabajo: La fortuna a tu lado se desarrolla nuevas ideas en lo económico. Entrevista importante.

Salud: Revisar la vista.

Amor: Escuchar lo que dice tu corazón. Deja el rencor las rabias y perdona. Reconcíliate y cierra los ciclos negativos en el amor.

Parejas: Debes hablar claro con la persona que vives. Éxitos y logros. Compras un vehículo.

Solteros: Todo lo que quieres se hace realidad. Firmas un documento. Inicias una rutina de ejercicios.

Mujer: Te avisan de un éxito de logros y prosperidad. Piensa bien hacia dónde vas. Te levantas con muchas energías positivas.

Hombre: Cuidado con una mujer que tiene una relación económica contigo, mejor quédate callado.

Consejo: No permitas que nadie ensucie tu mente.

Capricornio

Palabra clave: Aventura.

Número de suerte: 672

Si quieres hacer un cambio inicia contigo. Compra de ropa. Buena suerte ya que te dan una noticia por un negocio. Nuevas aperturas. Bendiciones que llegan del cielo alegrías. Te vas de viaje. Hermano (a) que necesita de ti. Estabilidad laboral. Cuidado con lo que dices a seres querido.

Trabajo: Sientes que haces todo en tu sitio de trabajo. Habla y aclara lo que no te gusta. Cree más en lo que haces.

Salud: Hacer ejercicios.

Amor: Debes buscar la armonía. Deja el rencor. La paz llega en lo económico. Debes reconciliarte con personas del pasado.

Parejas: Pendiente debes revisar tus sentimientos. Deja lo material piensa más en lo espiritual. Compras.

Solteros: Te reconcilias con hermano. Un nuevo comienzo en tu vida donde debes limpiarte de lo negativo.

Mujer: Nuevas emociones. El sol sale para ti. Consigues un documento para activar los negocios.

Hombre: Todo lo que estaba trancado se activa o toma el camino correcto. Harás planes para ir a la playa con amigos.

Consejo: Aprovecha las oportunidades

Acuario

Palabra clave: Éxito.

Número de suerte: 901

Tú inteligencia utilízala en una reunión. Logras el equilibrio. Familiar que se mete en tu vida personal. Recibes unos alimentos de una amiga. Abundancia y prosperidad a tu lado. Organizas un viaje. Olvida el pasado. Nuevos amores. Regalo de flores que recibes. No puedes cambiar a otros.

Trabajo: Busca ayuda y confía en lo que haces. Ten fe ya que se apertura el camino en lo laboral. Ganancias.

Salud: Atentos con alergias.

Amor: No te sientas culpable cada quien con sus problemas. Debes sanar lo que has vivido y perdona para que salgas adelante.

Parejas: Este es tiempos de cierres de una situación la vida continua. Llego el momento de enfrentar a tu familia o grupo.

Solteros: Nuevos movimientos en tu entorno en todo con lo laboral la familia o pareja. Amigo enfermo que mejora.

Mujer: Escuchas una verdad y sabrás que hacer. Hecho curioso con una fuente. Vives días felices.

Hombre: Compras apuradas ya que sales a una reunión. Aperturas. Aclaras una situación. Cambios de fecha.

Consejo: Controla la ansiedad.

Piscis

Palabra clave: Extrañar.

Número de suerte: 644

No escuches chisme de tu pareja. Algo negativo que sale de tu entorno. Veras el camino abierto, sale el sol. Cuidado con una persona conocida que no es verdadero contigo. Debes confiar más en ti. Buena estrella que te alumbra en este día. Bendiciones mis queridos piscianos. Abundancia.

Trabajo: Nuevas aperturas en un negocio. Amigo del pasado que te busca para un negocio. Cambio de pensamiento.

Salud: Uña encarnada.

Amor: Muchos pensamientos en la infidelidad. Cuidado con triángulos amorosos.

Parejas: Mantén la buena relación con tu pareja. Aperturas. Viaje de disfrute. Reencuentro con el amor.

Solteros: Florecimiento en lo económico. La salud mejora. Alegrías en lo espiritual. Se activa la abundancia.

Mujer: La vida toma otro giro para mejor. Pídeles a tus santos. Hazte una limpieza espiritual.

Hombre: Darás tus datos a una persona conocida por un beneficio. Ganancias. Suerte.

Consejo: Recuerda tu oración especial.

