Alicia Machado prepara gira con su monólogo “No soy loca, soy bipolar”

Alicia Machado, la polémica exreina venezolana, anunció hace poco que está preparando una gira para presentar su nuevo monólogo llamado “No soy loca, soy bipolar”.

“Se ha hablado tanto de mi vida, que ahora llegó el momento de ser yo la que confiese absolutamente toda la verdad: #NoSoyLocaSoyBipolar. Así que ya estoy preparándome para el inicio de la gira de mi Monólogo en diciembre 2021”, escribió Machado en su cuenta de Instagram.

La Miss Universo 1996 aseguró que en esta producción se mostrará sin filtros, tal y como ha tratado de hacerlo durante sus 25 años de carrera artística.

No soy loca, soy bipolar fue escrito por Juan Carlos Duque y producido por Daniel Ferrer Cubillán, quien ya ha estado a cargo de obras como Divinas.

Recientemente, la exreina de belleza realizó unos polémicos comentarios durante el reallity sobre su compatriota Gaby Espino. Aseguró que la la presentadora venezolana lució demasiado delgada durante la última entrega de los Premios Billboard a la música latina.

“No me gusta cómo se ve, no me parece que se bien, se ve enferma. .. ella se hizo el bypass gástrico, pffsss, por la obsesión de estar anoréxica o, ¿tú crees que es a punto de batidos? No hombre”, expresó la controvertida Alicia Machado al expresarse de Gaby.

MiamiDiario.com

Por: Reporte Confidencial