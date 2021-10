Confirman el regreso de Kiernan Shipka como Sabrina

A pesar del gran éxito que tuvo la serie ‘Chilling Adventures of Sabrina’ en la plataforma de Netflix, finalmente llegó a si fin con la temporada cuatro la cual llegó a finales de 2020, por lo que los fans no pudieron ver el tan esperado crossover con la serie ‘Riverdale’, la cual es parte de la cadena CW, pero al parecer el cierre de la serie no será un impedimento, ya que por medio de sus redes sociales, la actriz Kiernan Shipka confirmó que veremos a Sabrina en ‘Riverdale’.

Actualmente la serie ‘Riverdale’ acaba de terminar su quinta temporada y se tiene confirmada una sexta, la cual se encuentra en fase de producción dado el gran recibimiento y el estreno de estos nuevos episodios se espera que empiece el 16 de noviembre de este año y a pesar de que sus actores siguen muy fieles a la serie, han mostrado su necesidad de nuevos proyectos, por lo que no se descarta que el final de ‘Riverdale’ pueda estar muy cerca.

En este día por medio de sus redes sociales, la actriz Kiernan Shipka confirmó que veremos a Sabrina en ‘Riverdale’, ya que subió una foto donde la vemos en el set de grabaciones de esta serie lista para rodar sus escenas:

“De Greendale a Riverdale. Nos vemos en la temporada 6”.

Según algunos reportes, el personaje de Sabrina aparecerá en el cuarto episodio de la temporada 6, de nombre ‘La hora de las brujas’, aunque se desconoce qué tanta importancia tenga esta participación en la serie y si abrirá la puerta para una quinta temporada de ‘Chilling Adventures of Sabrina’ ahora para la cadena CW o algún tipo de reboot.

Wipy