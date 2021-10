España | Partido de semifinal UEFA Nations League online en vivo

La Liga de Naciones conocerá esta noche a su segundo finalista. Bélgica y Francia se se enfrentan hoy en el Juventus Stadium de Turín, en la segunda semifinal de la competición continental. Después de la victoria de España en el encuentro de ayer ante Italia, la Francia del tridente formado por Benzema, Mbappé y Griezmann, la campeona del mundo, se miden este jueves, a las 20:45 horas, a la Bélgica de Roberto Martínez, la de Lukaku, Hazard y Courtois.

Bélgica-Francia: semifinales de la Liga de Naciones, en directo

Minuto 45+1 – Descanso

Final de la primera mitad en Turín. Cara de circunstancias de Deschamps y no es para menos. Después de una buena primera parte de ambos conjuntos, Bélgica golpeó en dos jugadas consecutivas. Carrasco y Lukaku meten, por el momento, a los de Bob Martínez en la final. BÉLGICA 2-0 FRANCIA.

Minuto 45 – Quiere recortar distancias Mbappé

Balón de Benzema que le queda a Mbappé muy escorado, pero aún así busca el gol. Estrelló el balón en el lateral de la red.

Minuto 43 – Muchas dudas en Francia

Le han entrado muchas dudas a los galos, que necesitan el descanso ya. Lloris le mandó un pase algo tímido a Lucas, que se durmió y estuvo a punto de perderla ante la presión doble de De Bruyne y Lukaku. Córner para los belgas.

Minuto 40 – ¡QUÉ GOLAZO DE LUKAKU!

¡GOL GOL GOL GOOOOOOOOLAAAAAZO DE BÉLGICA! ¡LUKAKUUUUUUU! De Bruyne le manda el balón, el delantero la deja pasar, viendo que Lucas le había dado un metro de distancia. Se giró y fusiló a Lloris. BÉLGICA 2-0 FRANCIA.

Minuto 38 – Primera aparición de Carrasco

No estaba entrando mucho en juego el jugador del Atlético de Madrid, que en la primera que ha tenido, ha mostrado su gran estado de forma. Gol para adelantar a Bélgica ante la campeona del mundo.

Minuto 37 – ¡GOL DE BÉLGICA!

¡GOOOOOOOL DE BÉLGICA! ¡GOL GOL GOOOOOOOL DE CARRASCO! Recibe de De Bruyne en la banda izquierda. Entra en el área, encara a Pavard y la pega buscando puerta, encontrándola. BÉLGICA 1-0 FRANCIA.

Minuto 32 – Se lía Mbappé

Cabezazo potentísimo de Theo, que lo convierte en un centro perfecto para la entrada a la frontal de Mbappé. La bajó el del PSG y, cuando parecía que iba a pegarla, quiso marcharse de Denayer, pero no pudo. Reclamó mano en el área, pero no indicó nada el colegiado.

Minuto 30 – ¡La ha tenido Hazard!

Gran combinación belga en las proximidades del área que termina con Hazard encarando a portería, pero Koundé se tiró providencial para evitar su disparo ante Lloris. Gran acción defnsiva del sevillista.

Minuto 26 – Casi se lía Courtois

Jugando con toda la tranquilidad del mundo los belgas, a los que Courtois ha estado cerca de dar un susto. Apuró demasiado para sacar el balón jugado desde su propia portería y casi le cuesta caro, aunque mostró una enorme sangre fría.

Minuto 23 – Disparo de Mbappé

Sin problemas para Courtois. El meta del Real Madrid atrapa un disparo en la frontal del jugador del PSG.

Minuto 22 – Ecuador de la primera parte

Buen fútbol el que estamos viendo por el momento. Francia y Bélgica han comenzado el partido haciendo un fútbol muy vertical, más directo en el caso de los franceses. Ninguno de los dos duda en salir con todo en velocidad según roban. Ahora, parece que los de Deschamps tratan de amasar más el balón y quieren frenar un poco el ritmo del encuentro.

Minuto 18 – Llegada fallida de Francia

Pogba con Mbappé, que de primeras le mete un balón al espacio a Griezmann, pero le imprimió demasiada fuerza y se marchó directamente fuera. No llegó el del Atlético.

Minuto 14 – Ocasión para Francia

Balón profundo de Pogba para Benzema, que lo baja con un control exquisito. Su disparo lo tapona Denayer. Levantó el línea la bandera y quedó invalidada la jugada. Fuera de juego.

Minuto 11 – Córner para Bélgica

Remate de cabeza picado de Vertonghen que sorprende a Lukaku de despaldas a la portería. Le pegó en los pies y se abortó la ocasión.

Minuto 8 – A punto de marcar Pavard

Centro desde la izquierda al segundo palo, donde aparece el hoy carrilero para rematar, pero le salió blandito a las manos de Courtois.

Minuto 6 – Jugadón de Mbappé

Arrancó la moto y se hizo con un balón imposible en la frontal, marchándose en velocidad de Courtois pero sin tiempo para poder chutar. Sobre la línea de fondo puso un pase de tacón que saca la defensa

Minuto 4 – ¡Qué paradón de Lloris!

Buena jugada de Bélgica, balón de Lukaku para De Bruyne. Le quedó muerto en el área pequeña y quiso fusilar al meta, que no pudo reaccionar mejor. Evita el primero de los belgas.

Minuto 1 – ¡Comienza la semifinal!

¡ARRANCA EL PARTIDO EN TURÍN! Rueda el balón en el Juventus Stadium. En juego, la segunda semifinal de la Liga de Naciones. BÉLGICA 0-0 FRANCIA.

20:43 – Todo preparado en el Juventus Stadium

¡Todo listo en Turín para que arranque el partido entre Francia y Bélgica! Ya ha sonado La Marsellesa y, ahora, lo hace el himno belga.

20:40 – Bélgica quiere confirmarse

La selección de Roberto Martínez se ha posicionado como uno de los equipos a tener muy en cuenta en todos los campeonatos. Sin embargo, da la sensación de que, en el momento clave, se caen. Muy superiores a prácticamente todas las selecciones, hasta el momento han sido incapaces de imponerse a la hora de la verdad contra las grandes. Hoy buscarán dar un golpe encima de la mesa ante la campeona del mundo.

20:35 – Francia, a disipar dudas

No atraviesa un gran momento la selección francesa. Deschamps está más que discutido, después del fracaso en la Eurocopa, en la que eran los máximos favoritos y cayeron en octavos ante Suiza. Después, los resultados no han ido a mejor. Los galos han sumado dos empates ante Bosnia y Ucrania, mientas que ganaron a Finlandia, en la clasificación para Qatar 2022. Aún así, no corre peligro su presencia en el Mundial, dado que lideran de forma destacada en su grupo. Hoy tendrán la oportunidad de imponerse ante una grande, recuperar sensaciones y volver a optar a un título el próximo domingo.

20:25 – España busca rival

La selección española se clasificó ayer para la final de la Liga de Naciones y hoy conocerá a su rival. En esta segunda edición de la competición, Bélgica y Francia buscan meterse en el partido por el título. Los de Roberto Martínez vienen de superar en su grupo a Dinamarca, Inglaterra e Islandia, mientras que los galos hicieron lo propio ante Portugal, Croacia y Suecia.

20:15 – Dos tridentes de lujo

Equipazos los que presentan hoy Bélgica y Francia, liderados por sendos tríos ofensivos estelares. Por Les Bleus, un Benzema en su mejor momento, acompañado de Mbappé y de Griezmann. En el lado Red Devil, el bestia Lukaku estará acompañado por De Bruyne y Hazard. Además, Deschamps y Bob Martínez optan hoy por dos esquemas muy similares. Los galos salen con un 3-4-1-2, mientras que los belgas con un 3-4-2-1.

20:05 – El once de Bélgica

También conocemos ya el equipo que presenta el español Roberto Martínez. El seleccionador de Bélgica sale en busca de la final con: Courtois; Alderweireld, Denayer, Verthonghen; Castagne, Witsel, Tielemans, Carrasco; De Bruyne, Hazard; y Lukaku.

19:55 – Alineación de Francia

Vamos con el equipo con el que sale Deschamps a por la victoria. Francia va en Turín con: Lloris; Koundé, Varane, Lucas; Pavard, Pogba, Rabiot, Theo Hernández; Griezmann; Benzema y Mbappé.

19:45 – Previa

¡Bienvenidos a la retransmisión de la segunda semifinal de la Liga de Naciones! España, que ya está en la final después de su gran victoria ante Italia en San Siro, conocerá esta noche a su rival del domingo. Francia y Bélgica se miden esta noche en otro de los grandes escenarios del calcio, el Juventus Stadium de Turín, buscando su billete para el partido por el título. Duelo de altura, entre dos de las mejores selecciones del mundo y, por consiguiente, uno de los mejores partidos que se pueden ver hoy por hoy en el fútbol de selecciones.

A priori, Francia parte con un ligero favoritismo. La campeona del mundo cuenta con un espectacular equipo, liderado por el tridente ofensivo que forman Benzema, Mbappé y Griezmann, al que se suman jugadores de la talla de Pogba o Varane. Tras su descalabro en la Eurocopa 2020, en la que eran los principales favoritos, y de las dudas sembradas en el parón de septiembre, hoy tienen la oportunidad de meterse en una nueva final.

En frente estará Bélgica, uno de los equipos más fiables del continente. Los diablos rojos, con Roberto Martínez en el banquillo, se han consolidado como uno de los mejores equipos de Europa, gracias al excelente rendimiento mostrado por los Lukaku, Courtois, De Bruyne y compañía. Sin embargo, siempre se han quedado a las puertas del éxito. Hoy, esperan romper esa barrera y clasificarse para la final de la Liga de Naciones.