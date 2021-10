España | ¿Por qué Murakami nunca ha ganado el Nobel de Literatura si siempre está en las apuestas?

Un año más, los Premios Nobel están galardonando a lo más destacado del mundo de la Medicina, Química, Física, Paz, Economía y Literatura. En este último campo, siempre corren especulaciones con muchos candidatos a levarse el galardón, que en este 2021 no tiene un favorito claro. Como cada año, escritores clásicos como Haruki Murakami aparecen en las apuestas.

El japonés es un fijo cada vez que se entregan los prestigiosos premios de la Academia Sueca, pero jamás se ha hecho con el galardón. Desde hace años aparece siempre en las quinielas como favorito, junto con otros escritores como Maryse Condé o el keniano Ngugi Wa Thiongo, pero nunca ha sido su año.

En este 2021 suenan mucho los nombres la canadiense Anne Carson, Margaret Atwood o la rusa Lyudmila Ulitskaya. ¿Será este año el año de Murakami?

¿Por qué Murakami no ha ganado nunca el Nobel de Literatura?

El japonés es uno de los escritores contemporáneos más afamados del mundo. Comenzó a escribir cuando tenía 30 años, después de una especie de ‘visión’ en un campo de beisbol que lo empujó a escribir.

Años después, Murakami ha sido traducido a más de 40 idiomas, y ha ganado premios tan prestigiosos como el Premio Kafka o el Hans Christian Andersen. Sus libros se venden por millones -‘Tokio Blues’ lleva vendidos más de cuatro millones de copias desde 1983- y en Japón es una institución de la letras.

¿Por qué se le resiste el Nobel de Literatura? Para muchos críticos y especialistas en literatura, la propia fama del escritor, convertido en best-seller puede ser una de las razones para no conseguir el Nobel. El profesor de Español y Estudios Latinoamericanos en la Washington University, Ignacio Sánchez Pardo, aplica esa teoría como factor para que Murakami no se lleve el nobel. «Los escritores que alcanzan el estatus de best-seller no suelen llevarse el Nobel de Literatura» explicó en una entrevista para El Universal de México.

Otros apuntan a que al propio Murakami ni siquiera le vendría bien ganar el nobel por su propia fama. Nadie recuerda a los ganadores del Nobel al año siguiente, o por lo menos a la mayoría. La fama de Murakami seguirá intacta año tras año, aunque no gane el premio.

Este año vuelve a estar fuerte en las apuestas después de publicar en 2020 ‘Primera persona del singular’, aunque el público cada vez lo ve más lejano. Ya ocurrió con otros grandes escritores que jamás saborearon el Nobel de Literatura como Milan Kundera, Salman Rushdie o el propio Umberto Eco.