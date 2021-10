Ex-jugadores son arrestados por fraude monetario

En este artículo estaremos viendo 18 exjugadores de la NBA acusados de defraudar al Plan de Beneficios de Salud y Bienestar de casi $ 4 millones.

Unos 18 ex jugadores de la NBA han sido acusados en un tribunal federal de Nueva York en un supuesto plan de fraude en la atención médica que involucra el Plan de Beneficios de Salud y Bienestar de la liga, según Tom Winter y Jonathan Dienst de NBC News.

Los reclamos supuestamente fraudulentos ascienden a poco menos de $ 4 millones, y los acusados obtienen alrededor de $ 2.5 millones en ganancias fraudulentas. Los acusados enfrentan un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y de atención médica.

La lista de jugadores acusados es realmente un quién es quién de los ex jugadores de rol de la NBA. El ex seleccionado de la lotería Terrence Williams es supuestamente el líder del grupo, y la leyenda de los Memphis Grizzlies, Tony Allen, es el ex jugador más notable involucrado. La esposa de Allen, Desiree, también está acusada en la acusación y es la única no ex jugadora de la NBA en la lista.

Otros nombres notables incluyen Glen “Big Baby” Davis, Shannon Brown, Sebastian Telfair y Darius Miles. Aquí está la lista completa:

ROTURA: 18 ex jugadores de la NBA han sido arrestados y acusados a nivel federal por defraudar al Plan de Beneficios de Salud y Bienestar de la NBA en aproximadamente $ 4,000,000, dicen las autoridades policiales.

