Los pertubadores detalles de una extraña desaparición

Familiares de Miya Marcano publicaron durante la mañana del pasado miércoles, un comunicado con detalles de su búsqueda, y un video de su primer encuentro con la «persona de interés».

La firma que representa a la familia Marcano, The Washington Law Firm, compartió un documento y un video donde revelaron nuevos detalles de lo que sucedió la noche en que Miya Marcano desapareció.

Según la nueva información, la familia Marcano tuvo un primer encuentro con Armando Caballero (quien tiempo después, fue considerado persona de interés para el caso); y el Departamento del alguacil del Condado de Orange, la misma noche en que notaron la desaparición de Miya (viernes 24 de septiembre).

El comunicado indica que luego de que la familia descubrió que Miya no estaba en el vuelo que tenía programado; se comunicaron inmediatamente con la Oficina del alguacil del Condado Orange para solicitar se llevara a cabo un control de bienestar.

Los familiares de la joven de 19 años sabían que algo estaba muy mal, y al llegar a la vivienda de Miya; un agente esperó a que llegara la compañera de cuarto de la desaparecida, para darle acceso al apartamento.

¿QUÉ DESCUBRIERON EN EL CUARTO DE MIYA?

Cuando llegó la compañera de cuarto, pudieron descubrir que la puerta de Miya tenía un mini tocador que impedía el acceso desde el frente de la entrada de su dormitorio. Además, la compañera tuvo que ingresar a la habitación desde la ventana trasera; y el oficial notó que la ventana había sido manipulada.

También encontraron una navaja de cortar cartón, debajo de una alfombra que no pertenecía a Miya, informaron los abogados.

El agente tuvo que ayudar a la compañera de cuarto de Miya a subir por la ventana, a lo que presuntamente era «la escena del crimen»; pero lo hizo sin guantes ni equipo de protección, según dijeron los abogados.

El investigador esperó a que la chica abriera la puerta principal y encontró signos de forcejeo; sin embargo, no consideró que fuera la escena de un crimen.

El agente le informó a la madre de Miya que de acuerdo con el estado de la habitación, parecía que algo sucedió; pero el defensor de la ley se fue, y la familia no obtuvo respuesta sobre ninguna información de lo que habría sucedido o lo que el agente planeaba hacer posteriormente.

MIEMBROS DE LA FAMILIA SE UNIERON PARA LA BÚSQUEDA DE LA JOVEN DESAPARECIDA

Luego de esto, la madre de la desaparecida, se comunicó con el padre, y éste llamó inmediatamente a otros miembros de la familia para que se acercaran desde Miami hasta el apartamento de Miya que estaba ubicado en Orlando; aproximadamente a las 11:30p.m. del mismo viernes.

La familia llamó reiteradas veces al número de emergencia de Arden Villas (Complejo residencial donde vivía y trabajaba Miya), y dejaron muchos mensajes, y hasta enviaron un correo electrónico; pero todavía no han recibido ninguna respuesta del complejo de apartamentos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CONFIRMARON QUE CADÁVER HALLADO EN ORANGE ES DE LA JOVEN DESAPARECIDA MIYA MARCANO

Cuando los familiares de Marcano llegaron al lugar cerca de las 3:00a.m. del sábado 25 de septiembre, se reunieron con un guardia de seguridad que trató de ayudarlos. Según indicó el guardia a la gerencia de Arden Villas; el número de emergencia no funcionaba porque no tenían cargador para él, pero no se hizo nada al respecto.

Así que una vez más, la familia intentó ponerse en contacto con la Oficina del Alguacil del Condado Orange; para que enviaran a alguien a Arden Villas.

PRIMER ENCUENTRO CON LA «PERSONA DE INTERÉS» EN EL CASO DE MIYA MARCANO

Según el comunicado, Armando Caballero llegó alrededor de las 4:00a.m. al frente de la casa de Miya; y le preguntó a la tía de la víctima: «¿Estás buscando a Miya?». Caballero estaba fuera de su horario laboral, lo que quiere decir que no tenía motivos para estar en Arden Villas.

Evitando que la escena se contaminara, el guardia de seguridad de turno trató de entregar las huellas dactilares que había tomado de la ventana de Miya a los oficiales; pero ellos le dijeron que se las quedara mientras él se reía y les dijo: «Este no es un caso de alta prioridad».

La familia pudo intercambiar palabras con Caballero, e inmediatamente percibieron que tenía algo que ver con la desaparición de su hija.

Además los Marcano, también informaron al agente que estaba en el lugar que una llave maestra electrónica cayó al piso cuando caballero se bajó de su vehículo; también tenía la manta de Miya y una mochila negra en el interior de su auto; los familiares de la joven indicaron que lo atraparon en varias mentiras sobre sus encuentros con Miya.

El video que fue publicado recientemente, muestra al agente permitiendo que Caballero se vaya en su vehículo, luego de su primer encuentro con la familia.

SEGUNDO ENCUENTRO DE LA FAMILIA CON ARMANDO CABALLERO

Mientras la familia de Marcano realizaba su propia investigación, siguieron a Caballero y lo vieron por segunda vez el sábado 25 de septiembre por la mañana, el sospechoso llevaba la manta de la víctima cuando entraba al apartamento donde vivía.

Después de que la familia se negara a irse hasta que pudieran registrar el apartamento de Caballero, un policía no entró; pero le permitió que un miembro del público ingresara a buscar a la joven desaparecida.

FUNCIONARIOS DEL COMPLEJO RESIDENCIAL DE MIYA SE NEGARON A COLABORAR

Tiempo después los familiares de Miya regresaron al apartamento de Arden Villas, casi a las 10:00a.m. del mismo sábado; donde le suplicaron al gerente de la oficina que les mostrara las cámaras y que por favor revisara el historial de la llave maestra electrónica.

De acuerdo con el comunicado, el gerente se negó a estas peticiones y les informó que la policía tendría que solicitar las imágenes y la información de la llave. El padre de la chica asesinada, le pidió que reuniera la información para que las fuerzas del orden pudiesen revisarla rápidamente; pero también recibió una negativa para esta solicitud.

AUTORIDADES ESPERAN 72 HORAS PARA CONSIDERAR A UNA PERSONA COMO DESAPARECIDA

Lo que decepciona aún más es que el oficial le dijo a la familia que si no tenían noticias de su hija para el martes 28 de septiembre; entonces saldrían, verían las cámaras y leerían el historial de la llave maestra electrónica.

Se descubrió que la gerencia de la oficina no sabía cómo leer correctamente la llave maestra electrónica; y la familia no sabía que Caballero había entrado en el apartamento de su hija hasta ese domingo, siendo esta la razón por la que fue declarado «sospechoso». Caballero fue hallado muerto el lunes 27 de septiembre por la mañana.

Video cortesía: Telemundo 51