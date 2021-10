«No lo conseguimos ni vivo ni muerto»

1288247

Caracas.- Familiares del joven de 18 años de edad, de nombre Andryun Smith Martínez Andrade, denunciaron a El Pitazo que se encuentra desaparecido desde el pasado 1 de octubre durante la realización de un operativo policial que dejó 12 muertos en la calle 18 de El Valle.

La madrugada de ese viernes irrumpió al sector un grupo de funcionarios de la Brigada de Acciones Especiales (BAE) del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), en busca de delincuentes que pretendían restructurar la banda dejada por Leonardo José Polanco, alias «Loco Leo«.

Se produjo un intercambio de disparos que dejó 12 presuntos delincuentes muertos así como un funcionario herido. Esta semana, el padre de Andryun, Noé Martínez, visitó varias veces la morgue de Bello Monte para verificar si su hijo es uno de los fallecidos.

«Los policías me mostraron las 12 fotos de los muertos y ninguno es, mi hijo no está en la morgue. Lo hemos buscado en todos los comandos policiales, centros de detención, pero no le conseguimos por ningún lado», denunció el progenitor.

Según lo detallado por el padre, el joven desaparecido asistió a un cumpleaños donde decidió amanecer con sus vecinos. Los propios amigos le contaron que este fue interceptado a eso de las 6:00 AM cuando regresaba a su casa luego de la fiesta.

«Yo tengo un taller de costura en mi casa, él era mi ayudante, estaba siempre allí, ganaba bien, no le faltaba nada. No entendemos qué pasó y nadie nos da respuesta de él. No conseguimos a mi hijo ni vivo ni muerto», dijo Noé Martínez.

