¿Por qué la selva del Darién representa un peligro para los migrantes?

Caracas.- Migrar a otro país se ha convertido en la esperanza de una gran cantidad de venezolanos para buscar estabilidad económica, un mejor futuro o calidad de vida. Pero no todas las historias de migraciones son iguales: está el caso de quienes salen del país caminando largos trayectos o pidiendo cola para poder llegar a su destino. Una ruta que ha estado siendo transitada por venezolanos es el Tapón del Darién, una selva fronteriza entre Colombia y Panamá, camino que también suelen hacer los migrantes para llegar a Estados Unidos.

En 2018, el periodista estadounidense Jason Motlagh, citado por la BBC de Londres, definió el Tapón del Darién como “el pedazo de jungla más peligroso del mundo”. Una gran parte de las personas que han logrados atravesar este camino concuerdan en que no lo volverían a hacer porque es bastante riesgoso y además se vuelven testigos de la muerte de otros migrantes durante el trayecto.

“Llegué con los pies destrozados y con el alma deshecha. Atajé muchos peligros. Es algo terrible, es una travesía demasiado peligrosa. No le deseo eso a nadie. Si pudiera regresar el tiempo busco otra opción”, “Se duerme a ratos y a un ojo abierto”, “La selva te envuelve, es como si no quisiera dejarte ir. No sabes qué camino elegir, cuál será el bueno, eliges uno y al rato vuelves a estar donde saliste”, han sido algunos de los testimonios de migrantes venezolanos que han cruzado la selva del Darién.

Esta ruta fronteriza representa un peligro para los migrantes porque podría ser un camino de vida o muerte, pues no todos logran salir con vida de allí. Estos son algunos de los riesgos que corren las personas que deciden transitar la selva del Darién:

Atravesar esta selva puede tardar desde 5, 10, 15 días o más, esto de penderá de la persona, resaltando que el trayecto está plagado de montañas, precipicios, caídas continuas, súbitas crecidas de ríos y también deben cuidarse de los animales salvajes.

Durante el trayecto, los migrantes pueden llegar a cruzar al menos cuatro ríos en medio de la selva. Según testimonios de sobrevivientes, estos ríos tienen corrientes muy fuertes y a veces necesitan ayuda para lograrlo.

A la travesía se le suma la presencia de grupos criminales que asaltan para robar pertenencias e incluso la comida que llevan las personas para el camino. También hay grupos guerrilleros y paramilitares que se lucran del narcotráfico y el contrabando.

La ONG Médicos Sin Fronteras ha señalado que 88 mujeres han denunciado agresión sexual por parte de los grupos de asaltantes y, con frecuencia, haber sido objeto de violación.

Es común que las personas lleguen a tener laceraciones por caídas, afectaciones cutáneas por picaduras y heridas en los pies, debido a largas caminatas en este terreno húmedo.

En el camino es recurrente la presencia de personas varadas por heridas abiertas, fracturas, cansancio y debilidad extrema que se abandonan a la selva.

Se pueden llegar a ver uno o más cadáveres. Hay quienes vieron cuerpos comidos por gusanos u otros hinchados a punto de explotar. Esto puede ser una experiencia traumática para adultos, niños o adolescentes.

Durante el trayecto no hay atención en salud. A la salida de la jungla es que hay un puesto de la organización Médicos Sin Fronteras.

Los puntos más peligrosos, según cuentan los que han cruzado, son la «loma de la muerte» y el «río Turquesa».

Con información de Rossana Bastistelli y Bianile Rivas

