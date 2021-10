Shakira revela ciertos secretos en entrevista para Cosmopolitan

La voz que no abandona. Las caderas que no mienten. Hay muchos #facts sobre la estrella pop más googleada del país, Shakira. Y aunque no lo creas la cantautora colombiana sigue reinventándose a los 44 años, según cuenta a Cosmopolitan en su artículo de portada de noviembre, que llega a los quioscos el 12 de octubre.

Era “una fastidio total” actuar delante de su familia cuando era niña

“Yo era tímida. Hasta hoy me cuesta cantar ante un grupo pequeño. Me da vergüenza. Me siento un poco tonta, un poco ridícula y un poco desnuda. El escenario y el público y las luces y los aplausos de la gente me visten. Una vez que quitas eso y estás ahí con tu voz, es un acto tan privado e íntimo, el de cantar y exponer tu alma. No es una coincidencia que la gente cante en la ducha la mayor parte del tiempo, porque es cuando está completamente desnuda y desinhibida y sola”.

Sobre el valor de la humildad

“Hay artistas que siempre necesitan una multitud. Yo no lo necesito. Me gusta desaparecer durante un tiempo y ser simplemente una persona. La ropa que más les gusta a mis hijos es mi pijama. Me alegro de que no vayan a recordar a su madre como la gran estrella pop que sale al escenario cubierta en diamantina”.

Sobre la ambición

“Me costó mucho trabajo hacerme notar. Quería llegar al mayor público posible. Era así de ambiciosa. Me da un poco de vergüenza decirlo en voz alta. Desde muy joven, quería llegar a todo el mundo. Quería compartir mi música con el mayor número de personas posible. Quería que todos me escucharan”.

Sobre su increíble carrera

“Soy el tipo de persona que necesita creer de verdad en lo que hace o prefiero dejarlo ir. Estoy orgullosa de haber triunfado en mis propios términos”.

El Nuevo Herald

Por: Reporte Confidencial